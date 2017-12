IL FORME UN «GANG» ET ATTAQUE UNE MAISON POUR KIDNAPPER UNE JEUNE FILLE L'amour rend "fou" un jeune de Blida

On se croirait dans un film hollywoodien! Un jeune homme, la vingtaine, a formé un «gang» et a attaqué une maison afin de kidnapper celle qui, occupe son coeur et son esprit. En effet, dans la soirée de mercredi dernier, le «haouch» appelé Germain qui se trouve entre les wilayas de Tipasa et Blida a vu une bande de 10 jeunes attaquer le domicile où vit cette jeune fille et sa famille. Armés de fusils et de feux d'artifices, ils ont été repoussés par les habitants du «haouch». Les assaillants espéraient ravir la jeune adolescente dont le chef de bande s'est vu refuser la main par ses parents. Les voisins ont intervenu pour arrêter cette bande qui a tout saccagé sur son passage...