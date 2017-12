BOUIRA 1511 foyers raccordés

Par Abdenour MERZOUK -

Plusieurs villages et bourgs de la commune de Souk el Khemis profitent depuis jeudi dernier des bienfaits du gaz. Le wali de Bouira, accompagné d'une forte délégation, ont mis en marche la DP qui alimente désormais 1511 foyers. Sur place, les présents ont eu à apprécier à leurs dépends le froid qui caractérise ce flanc sud du mont Zbarbar. Au niveau de l'école primaire qui a abrité la cérémonie, les citoyens ont interpellé le wali sur les difficultés quotidiennes que rencontrent les citoyens. Les élèves qui font quelquefois plus d'un kilomètre pour rejoindre les bancs de l'école, le wali a instruit ses subalternes et plus précisément le maire dans l'immédiat, c'est-à-dire au retour des vacances, de prévoir au moins le transport. Le directeur de l'énergie a aussi réconforté les habitants des maisons éparses quant à leur raccordement dans les jours à venir surtout que l'enveloppe financière relative aux extensions est disponible. S'agissant des 140 logements sociaux du chef-lieu de commune, le maire s'est engagé à les raccorder sur le budget communal et grâce à un montage financier local. L'ancien siège de la garde communale, initialement propriété de l'éducation, sera réhabilité et mis à la disposition du secteur pour éventuellement servir d'école et éliminer la pression sur l'actuelle école. Précisons que la région, reprend sa vie après une décennie noire où tout le monde a fui devant la bestialité des terroristes qui ont, pendant des années, imposé leur diktat sur la région. Le raccordement de la région de Souk el Khemis porte le taux de wilaya à plus de 80%. D'autres DP inscrites, dans le plan quinquennal 2010-2014 sont prévues dans les prochains jours.