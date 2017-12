INSTALLATION DE L'EXÉCUTIF COMMUNAL DE BÉJAÏA Le FFS s'allie avec le FLN et le RCD

Par Arezki SLIMANI -

Les cinq vice-présidents de l'APC de Béjaïa sont connus depuis jeudi à la faveur d'une session extraordinaire.

Le président de l'Assemblée populaire communale de Béjaïa a fini par installer son exécutif après plus de 15 jours de négociations et autres palabres entre les différentes listes ayant obtenu des sièges au niveau de cette assemblée. Majoritaire en nombre de sièges, mais minoritaire pour gérer convenablement, le FFS a été contraint de s'allier avec d'autres composantes de l'assemblée. Après le refus catégorique d'intégrer l'exécutif exprimé publiquement par la 3ème liste «Ensemble pour Béjaïa, le nouveau président de l'APC de Béjaïa, n'a pas eu d'autre choix que de composer avec le Front de Libération nationale, arrivé en seconde position par le décompte des voix et le Rassemblement pour la culture et la démocratie en 4ème position. En conséquence, le P/APC Hocine Merzougui, plus connu sous le prénom de Abdelaziz, a proposé un exécutif que l'Assemblée populaire communale a adopté à la majorité absolue. Il reste à désigner les présidents de commissions et les délégués communaux dans une autre session qui aura lieu ultérieurement. Il faut noter les appétits des uns et des autres et les tiraillements entre les différentes listes.

Les négociations vont donc se poursuivre afin de parachever tous les démembrements de la base de l'assemblée et entrer de plain-pied dans le fonctionnement et la gestion de la collectivité locale du chef-lieu de la wilaya. concrètement, le Front des forces socialistes, qui a obtenu 11 sièges hérite de quatre vice-présidents. Allaoua Mouhoubi, en sa qualité de professeur en économie, prendra en charge les finances, l'économie et les investissements. Abdenour Tafoukt gérera le secteur de l'éducation, de la culture et de la santé publique tandis que Youcef Kadri aura la charge du secteur des affaires sociales, sport et jeunesse. Hassen Ouramdane s'occupera de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'hydraulique Rachid Mansouri (RCD) sera le vice-président chargé de la gestion des déchets, des espaces verts et de la protection de l'environnement. Seghir Saci (FLN), hérite du secteur de l'agriculture, de la pêche, tourisme et de l'artisanat. Cette alliances FFS-FLN- RCD aura fort à faire pour faire aboutir des élus portés aux commandes des communes sur la base de programmes différents. C'est tout l'art de la gestion que devra mettre en oeuvre le nouveau président de l'APC pour canaliser les intentions des uns et des autres. Les difficultés rencontrées déjà pour l'installation de l'exécutif et l'on ne connaît pas encore le temps que prendra la désignation des présidents de commissions et les délégations, attestent d'un climat pas très facile à gérer. Il est à noter et c'est là un avantage, que parmi les six vice-présidents, quatre ont eu à gérer lors de la précédente mandature. C'est ce qui donne un exécutif majoritairement expérimenté.

Le président de l'APC sortant, Abdelhamid Mérouani, reste un simple élu. Il a préféré son ex-vice président Seghir Saci pour représenter le FLN dans l'exécutif communal.