LA NOUVELLE AÉROGARE LIVRÉE EN SEPTEMBRE 2018 Un autre bijou d'Algérie

Par Madjid BERKANE -

La nouvelle infrastructure est d'une capacité de 10 millions de passagers/an.

C'est officiel, la nouvelle aérogare d'Alger sera livrée en septembre 2018. C'est le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane qui fait part de cette nouvelle. Inspectant le chantier en question jeudi dernier, le ministre s'est dit satisfait de l'avancement des travaux. «Nous sommes satisfaits de ce qui a été réalisé jusqu'à présent. Le taux d'avancement des travaux est de près de 80%. Cela nous permet d'entrevoir sa réception d'ici septembre 2018», s'est-il réjoui. Est-ce que la future aérogare d'Alger sera mise en exploitation de sitôt? Le ministre fera savoir «que la phase d'exploitation sera précédée par une période d'essai de trois ou quatre mois sur les différents systèmes internes à cette aérogare». «Autrement dit, la nouvelle aérogare d'Alger ne sera ouverte que vers la fin de l'année 2018», a-t-il précisé. La livraison de cette gigantesque aérogare d'une capacité, rappelons-le, de 10 millions de passagers, «sera accompagnée par la livraison d'un panel d'autres projets nécessaires à son fonctionnement», a indiqué en outre Abdelghani Zaalane. Il s'agit particulièrement de la tour de contrôle, d'un hôtel quatre étoiles limitrophe et une station de trains qui assurera la ligne Alger-aéroport. «Soit tous les projets prévus initialement, à l'exception de la ligne de métro allant de la station d'El Harrach vers l'aéroport, s'étalant sur 9,5 km et comprenant neuf stations», a fait observer le ministre, indiquant que la livraison dudit chantier interviendra au courant de 2021. Pour rappel, le projet de l'aérogare est d'un coût prévisionnel de 74 milliards de dinars. Il est scindé en trois lots: l'aérogare passagers, le parking véhicules et voies de circulation et le parking avions et voies de circulation. Pour ce qui est de l'aérogare passagers, elle s'étalera sur 192 124 m2 et sera composée d'un bâtiment central et d'une jetée principale. Comportant cinq niveaux, cette structure se compose de 120 banques d'enregistrement, neuf tapis roulants, 37 escaliers mécaniques, 54 ascenseurs et 12 carrousels de récupération des bagages à raison de 1 800 bagages/heure. Pour ce qui est du parking véhicules et voies de circulation, il comportera un système d'accès et un parking d'une capacité de 4500 places de stationnement desservant le nouveau terminal passagers. Concernant le parking avions et voies de circulation, les travaux portent sur la construction d'une plate-forme de stationnement d'aéronefs d'une surface de 410 000 m2. S'exprimant par ailleurs sur les objectifs attendus de la mise en exploitation de cette aérogare, le ministre a avancé que cette aérogare ferait, conformément aux instructions du président de la République, «office d'un aéroport de transit, servant d'escale pour les voyageurs allant vers d'autres pays de destination». «Cela va amplifier la circulation à travers cet aéroport et va impacter positivement l'image de l'Algérie à l'international. Ce qui créera une dynamique économique», a-t-il déclaré. Il faut dire à ce propos que l'idée de la création d'une telle infrastructure a été pensée essentiellement pour accompagner l'extension que connaît la capitale en ce moment et à l'avenir.

La capitale s'apprête en effet à réceptionner dans les tout prochains mois l'un des plus grands projets du siècle, à savoir la Grande mosquée d'Alger. Ce projet va incontestablement insuffler un nouveau dynamisme concernant l'activité touristique et scientifique au niveau de la capitale. Outre cela, la capitale qui connaît présentement une extension urbaine, démographique et économique exceptionnelle aura sans doute besoin d'une infrastructure de pareille ampleur. Il faut dire par ailleurs que la nouvelle aérogare d'Alger ne sera pas la seule infrastructure qu'Alger va réceptionner en 2018. Mais, elle fera partie d'une série de projets. Il s'agit entre autres de l'extension du métro vers les deux stations de la place des Martyrs et de Aïn Naâdja dont on connaît la date, à savoir le 1er janvier et de la délocalisation du port d'Alger vers un autre emplacement. Il s'agit aussi d'un nouveau lot d'hôtels de standing internationaux. Parlant des infrastructures hôtelières, le ministre, en effectuant sa visite jeudi dernier, s'est rendu au chantier de l'hôtel quatre étoiles mitoyen de la nouvelle aérogare. Ledit hôtel dont les travaux de gros oeuvres sont achevés comportera 330 chambres, ainsi que des appartements pour les gestionnaires, deux niveaux de sous-sol, des salles de sport, des piscines et des lounges (salons d'attente réservés à la clientèle de première classe et de classe affaires) pour les compagnies aériennes. Cet hôtel comportera aussi un service de catering (préparation des repas servis aux passagers durant les vols) qui pourra être assuré à partir de cet hôtel à travers Air Algérie catering (filiale d'Air Algérie).