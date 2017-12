AVEC LA SANDERO STEPWAY ET LA SYMBOL QUI PASSENT AU DIESEL Renault présent en force

Par Salim BENALIA -

Le Groupe Renault est présent au Salon de production nationale pour la 4ème fois consécutive depuis l'inauguration de l'usine de Renault Algérie production en novembre 2014. Le leader algérien de l'automobile depuis 11 ans y fait la promotion du produit national, à travers ses deux modèles devenus incontournables, à savoir Dacia Sandero Stepway et Renault Symbol made in Bladi, désormais disponibles en motorisation diesel. Fruit d'un partenariat solide et durable entre le Groupe Renault, la Snvi et le FNI, l'usine de Renault Algérie production a accéléré son développement et dépassé l'ensemble de ses objectifs. Depuis son inauguration, le 10 novembre 2014, elle a produit plus de 110 000 véhicules, recruté et formé plus de 1 000 collaborateurs. Renault a, d'autre part, contribué au développement de fournisseurs locaux de pièces et composants et a atteint un taux d'intégration locale de 30%. En 2018, Renault va poursuivre son développement avec l'extension de sa gamme et la commercialisation de la Clio 4 en début d'année. Par ailleurs, dans le cadre de sa démarche d'entreprise citoyenne, Renault Algérie continue d'accompagner plusieurs centres de formation professionnelle, en leur proposant son expertise en la matière. Il faut rappeler que la filiale commerciale algérienne du Groupe Renault est un acteur majeur du secteur de la formation aux métiers de l'automobile, grâce notamment à Renault Algérie Académie, son centre de formation agréé par l'Etat, est inauguré en 2015 par le ministre de tutelle. Le Groupe Renault a d'ailleurs procédé à la signature de deux conventions de partenariat en novembre 2016, avec le ministère de la Formation professionnelle ainsi que la direction de la formation et de l'enseignement professionnel de la wilaya d'Oran: Leurs objectifs étant de former les formateurs de l'Ifep, de mutualiser les infrastructures pédagogiques et de collaborer pour l'enrichissement des programmes de formation en carrosserie et peinture.