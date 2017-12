SEAT LEON, SKODA RAPID, VOLKSWAGEN POLO ET NOUVELLE SEAT IBIZA Les nouvelles Volkswagen "Made in bladi"

Par Salim BENALIA -

A l'occasion de sa participation à la Foire de la production nationale, Sovac Production S.P.A annonce que trois autres modèles rejoindront le catalogue de l'usine tandis que la Seat Ibiza adoptera l'habit de la nouvelle génération. Ces trois nouveaux modèles «made in bladi» sont: la Seat Leon, Skoda Rapid, Volkswagen Polo. Cette dernière, très attendue par les Algériens, sera disponible au second semestre de la nouvelle année. Ceci augure d'une hausse sensible des volumes de production de l'usine, lesquels atteindront les 35 000 à 40 000 unités en 2018. Ce volume sera réparti sur les différentes marques et modèles, précise-t-on. Sovac annonce également des remises exceptionnelles à l'occasion de cette Foire de la production nationale, avec une promotion de fin d'année sur le modèle Volkswagen Caddy. Une promotion valable du 21 au 31 décembre 2017.Le Caddy Fourgon Business, bénéficie d'une remise de 100 000 DA, le Caddy Vitré Comfortline, d'une remise de 150 000 DA et le Caddy Vitré Highline, d'une remise de 200 000 DA. Sovac Production, dont l'entrée en activité remonte à juin dernier, participe pour la première fois à la Foire de la production nationale. Cette «entrée en matière» que lui offre la manifestation économique et commerciale qu'abrite la Safex Société algérienne des foires et exportations, couronne déjà 15 000 unités assemblées dans son unité d'assemblage de Relizane. Volkswagen Golf, Seat Ibiza, Skoda Octavia et le véhicule utilitaire Volkswagen Caddy, sont les modèles inscrits dans le catalogue de production. L'on rappelle que l'objectif initial était de 12 000 unités, les équipes de Sovac Production ont néanmoins relevé le challenge en accélérant la cadence de production dès le troisième mois de la mise en marche de l'usine et ce grâce au système de deux à trois shifts mis en place par la direction.

Cette méthode de travail qui permet aux employés de mieux s'organiser et de travailler six heures au lieu de huit, a été favorablement accueillie par l'ensemble des travailleurs qui trouvent, grâce à cette formule, une qualité de vie et de travail équilibrées. Le personnel de Sovac Production est recruté à 98% dans la même wilaya, et a bénéficié tout au long de ces mois de travail d'une formation continue dispensée par les équipes de formation de Volkswagen Groupe présentes sur le site afin de transférer le savoir-faire auxéquipes algériennes et les mettre au niveau des standards de qualité de Volkswagen. indique-t-on encore.

Selon M. Mokhtar Naili, Deputy General Manager de Sovac Production «le Groupe Volkswagen a qualifié l'unité SKD d'usine algérienne, de meilleure expérience mondiale du Groupe comparativement aux autres usines dans le monde, et ce, à travers la qualification remarquable du personnel des équipes de l'usine qui, malgré le manque d'expérience en matière d'industrie automobile en Algérie et par le fait que la majorité des jeunes recrutés entame sa première expérience professionnelle, ces derniers ont démontré une capacité d'adaptation et d'assimilation extraordinaire. Ce qui a encouragé la Direction à monter la cadence de production».