ILS SONT JEUNES, ISLAMISTES, RICHES ET COMMERCENT ENTRE L'ARABIE SAOUDITE ET L'ALGÉRIE La "Omra connexion"

Par Saïd BOUCETTA -

Des commerçants islamistes utilisent l'Arabie saoudite comme plaque tournante financière d'où ils dévalorisent puis revalorisent le dinar.

Comment les réseaux islamistes dominent le commerce parallèle de la literie, la lingerie, les téléphones portables et autres produits, dont ils semblent avoir un quasi-monopole? La question est, en effet, pertinente lorsqu'on sait que sur 10 grossistes illégaux, huit sont des islamistes. Des sources au fait des combines de ses gros commerçants, révèlent que tout ce beau monde a un point commun ou peut-être deux, en plus de la barbe. Ils sont en connexion quasi permanente avec des agences de voyages spécialisées dans le pèlerinage. De fait, leurs séjours à sa Mecque et Médine sont très fréquents. Pour le commun des mortels, ces déplacements combinent commerce et religion. Mais une foule de questions s'impose: comment font-ils pour financer leurs fréquents voyages et comment parviennent-ils, pour nombre d'entre eux, à faire fructifier de façon exponentielle leur gain en un temps record? Il faut savoir que sous-couvert de «commerçants honnêtes», ces islamistes ont tissé un réseaux complexe «d'agents-rabatteurs» «d'agents de change» en Algérie et en Arabie saoudite.

Toute une toile d'araignée, alimentée par les hadjis algériens que les voyagistes «encouragent» à ne pas se suffire d'allocations touristiques et de débarquer à La Mecque avec des dizaines de milliers de dinars en plus, sous le manteau. Une fois sur place, les hadjis sont mis en contact avec des cambistes saoudiens qui leur changent leurs dinars contre des riyals saoudiens à des taux «prohibitifs». Pris au piège, les innocentes victimes des voyagistes obtempèrent pensant n'avoir pas fait une si mauvaise affaire que cela, pour la simple raison que cet argent était de toute façon destiné à être dépensé pendant la Omra. Il suffit de savoir que plus de 100 000 Algériens accomplissent ce voyage religieux annuellement, pour se faire une idée de la manne financière qui s'échange illégalement en Arabie saoudite. Les membres de ce réseau prennent leurs bénéfices dans la différence entre la valeur du dinar vendu par les hadjis aux cambistes saoudiens et celle rachetés par les commerçants algériens. Ces derniers arrivent en Arabie saoudite avec des dollars et des euros et proposant de racheter des sommes colossales en dinars à des taux encore plus avantageux.

Le «collègue» saoudien prend sa commission et le commerçant algérien revient au pays avec des milliards en dinars, dont la valeur est moins élevée que celle du change parallèle à la place port Saïd. Les sommes sont astronomiques. Tous les Algériens peuvent en attester, à voir le rythme de vie des islamistes versés dans la «Omra connexion». Des signes extérieurs de richesse, incontestablement très visibles, créditent la thèse d'opérations financières juteuses, dont les bénéfices sont immédiats et très importants.

Tout l'argent qui revient en Algérie est investi dans des acquisitions immobilières, mais également dans l'achat de dollars et d'euros pour financer des importations à partir de Dubaï, de Chine ou de Turquie de marchandises à bas prix, revendues sur le marché national, via des réseaux de distribution parallèles, mais bien huilés.

Avec le reste de l'argent et une partie des bénéfices réalisés dans le commerce underground, sans facturation, des villas somptueuses sont construites, des locaux commerciaux acquis à coups de dizaines de milliards de centimes et de véritables filières de commerce de détail sont montées aux quatre coins du pays. Les sommes ramassées sont d'une importance telle que le réseau se permet des opérations de bienfaisance, comme les financements d'opérations «chorba» pendant le Ramadhan ou la contribution dans la réalisation de mosquées. L'argent de la Omra connexion ne sert pas seulement à des oeuvres caritative.

Des partis politiques, des candidats aux élections sont financés par le biais des bénéfices tirés de cette juteuse pratique commerciale, à la limite de l'illégalité, mais tout à fait licite, aux yeux des commerçants qui, au final, brassent des fortunes insoupçonnables.