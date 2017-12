POUR SES FAIBLES RÉSULTATS SCOLAIRES Un adolescent se suicide à Annaba

Par Wahida BAHRI -

C'est le cas du jeune (Chakib, F), âgé de

14 ans, collégien de 4ème année moyenne, qui a mis fin à sa vie par pendaison. La victime a été découverte pendue en son domicile familial, sis Laurengerie au centre-ville de Annaba, selon les informations rapportées par une source sécuritaire. La macabre découverte a été faite par le frère de la victime. Aussitôt alertés, les éléments de la Protection civile, dépêchés sur les lieux du drame, accompagnés des services de sécurité, ont constaté le corps sans vie du jeune adolescent, a précisé la même source. Au premier constat, la victime a usé d'une chemise, pour accomplir son acte. Acheminé vers le CHU d'Ibn Rochd de Annaba, le cadavre de la victime devra subir une autopsie, pour déterminer les circonstances du décès, qui, a priori sont d'origines suicidaires, et ayant mené à l'acte de pendaison. Craignant probablement les représailles parentales, la victime a décidé de mettre fin à ses jours, pour échapper sans aucun doute au châtiment et les mises en garde, qui ont mobilisé son acte, nous précise-t-on. Par ailleurs, il est à signaler que si ce cas est le premier du genre dans la wilaya de Annaba, il ne l'est pas en Algérie. Plusieurs cas similaires ont été enregistrés, durant ces dernières années dans différentes régions du pays. C'est pour dire que les bulletins scolaires sont devenus une hantise, voire un cauchemar qui pèse sur les locataires des établissements scolaires..