AVEC EN TÊTE D'AFFICHE SES VÉHICULES MERCEDES-BENZ L'ANP star du salon

Par Walid AÏT SAÏD -

Les impressionnants stands de l'armée englobent des unités de production relevant des Commandements des Forces aériennes et navales, des Directions des fabrications militaires, du matériel et des infrastructures militaires.

S'il y a bien un stand qui a attiré l'attention à la 26ème édition de la Foire de la production algérienne (FPA), c'est bien celui de l'Armée nationale populaire (ANP) qui participe pour la seconde fois à cette manifestation économique. C'est d'ailleurs par les impressionnants stands des entreprises de production du ministère de la Défense nationale que le Premier ministre a donné le coup d'envoi de cette importante foire. Le stand de l'ANP englobe des unités de production relevant des Commandements des Forces aériennes et navales, des Directions des fabrications militaires, du matériel et des infrastructures militaires. Il s'agit des établissements et des unités de production de l'ANP spécialisées dans divers domaines, à l'instar du secteur des industries mécaniques légères et lourdes, des industries électroniques, de la construction et de la rénovation des matériels aériens et navals ainsi que du secteur du textile. Une multitude de produits seront exposés, reflétant le haut niveau atteint par les fabrications militaires dans leurs différentes filières et qui contribuent à la consolidation d'un tissu économique national de qualité. Néanmoins, la tête d'affiche n'était autre représentée par les véhicules Mercedes-Benz «made in bladi» que produit depuis trois ans l'ANP dans son usine de Tiaret. L'usine de Aïn Bouchekif a produit, depuis son inauguration, en octobre 2014 par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, 40 types de véhicules répondant aux différentes fonctions sont disponibles. Il s'agit d'une large gamme de camions, de 4x4 et de bus du label Mercedes-MB. La majorité est exposée lors de cette foire à l'instar des modèles phares que sont le 4x4 «Classe G» et les fourgons Sprinter. D'autres, types de produits de l'impressionnante industrie militaire de l'ANP sont exposés à la FPA, tels que les produits textiles. Les visiteurs auront à découvrir une industrie qui n'a rien à envier à ce qui se fait sous d'autres cieux. Ils auront aussi à voir grandeur nature du matériel militaire ainsi que des expositions sur sa fabrication, son utilisation, son entretien et sa rénovation. Le MDN fait savoir que cette participation entre dans le cadre de la dynamique de relance de l'économie nationale, initiée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, visant à redynamiser et à encourager la production nationale, et en exécution des instructions du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire et général de corps d'armée portant sur le développement d'une base industrielle militaire forte et durable, des unités de production de l'Armée nationale populaire.