ELLE S'OUVRE AUJOURD'HUI AU SIÈGE DE L'UGTA Une tripartite à flux tendu

Par Brahim TAKHEROUBT -

Les citoyens redoutent le relèvement des prix des carburants qui vont se répercuter sur les transports

Ne dit-on pas «qu'à quelque chose malheur est bon?». La crise économique mondiale doit être considérée comme un stimulant pour optimiser les capacités industrielles du pays.

C'est dans un contexte social tendu marqué par une flambée des prix, que s'ouvrira aujourd'hui 23 décembre la réunion tripartite. Une réunion qui intervient à la veille de la signature par le président de la République de la loi de finances 2018 qui fait frémir par certaines de ses dispositions pouvant générer des augmentations en chaîne dans plusieurs produits de consommation. Les citoyens redoutent notamment, le relèvement des prix des carburants qui vont se répercuter sur les transports et inévitablement sur les produits agricoles. Le bras de fer est engagé, depuis une semaine, entre la tutelle et l'organisation des transporteurs publics voulant augmenter les prix du billet de 50%. Qu'en sera-t-il des prix des fruits et légumes? La Centrale syndicale affrontera un crucial dilemme. Comment concilier en effet entre la volonté du gouvernement à préserver la stabilité sociale dans une situation de crise financière et l'appétit du patronat mu par l'efficacité de l'entreprise? La tâche sera ardue pour Sidi Saïd qui doit déployer ses talons de négociateur pour, sinon arracher de nouveaux acquis, préserver l'actuel consensus social et surtout déjouer les «icebergs» de l'aventurisme revendicatif. Le patron de la Centrale syndicale a toujours adopté une philosophie de dialogue et de concertation, soulignant que la lutte syndicale à laquelle appelle l'Ugta «est basée sur la confiance entre le patronat et l'Etat, ce qui permet de réaliser des acquis pour les travailleurs». C'est dans cette démarché que sera d'ailleurs signée, lors de cette 22ème tripartite qui se déroulera au siège de la Centrale syndicale, la charte portant le partenariat public- privé. Revendiquée depuis longtemps par les organisations patronales, la ratification de ce document qui scellera le partenariat public-privé permettra de mettre l'économie nationale sur les rails. Si les patrons insistent sur l'importance de ce document, c'est qu'ils y trouvent réellement leurs intérêts. Or, les intérêts des patrons ne convergent pas nécessairement avec ceux des travailleurs. La tâche devient encore plus ardue pour la Centrale syndicale à qui il appartient de convaincre et de sensibiliser l' «opinion qu'il ne s'agit pas d'une soft privatisation des entreprises publiques. Dans les milieux professionnels, il y a comme une crainte qui s'installe inspirée par la douloureuse expérience au milieu des années 1990 quand l'Algérie a connu une vague de privatisations tous azimuts ayant engendré la perte de milliers de postes d'emplois. Ne serait-il pas plus judicieux pour les cadres de l'Ugta de descendre dans la rue pour expliquer la profondeur exacte de cette décision? La signature du PPP qui coïncide avec la mesure du financement non conventionnel appelle à l'ouverture d'un débat sérieux qui regroupe et les partis politiques, les experts financiers et les organisations de la société civile. C'est la seule manière d'éviter une exploitation politicienne de ces décisions surtout que le pays vit un contexte financier et politique très particulier. Planchant sur le sujet depuis une année, les partenaires sociaux sont arrivés, à travers cette ratification, à donner corps à ce projet de partenariat public-privé. Dans un contexte de crise, le recours à cette alternative est souvent utilisé de par le monde. Pour les spécialistes, les avantages découlant de l'utilisation des PPP sont nombreux: ils permettent d'optimiser le rapport coûts-résultats, de répartir les risques entre le public et le privé, de permettre à l'entité publique de conserver le contrôle stratégique du service, et enfin bénéficier de l'expérience avérée du secteur. Cette première étape étant franchie, il convient maintenant de poser la problématique de l'efficacité du partenariat public-privé. La 22ème tripartite revêt une coloration plus économique que sociale, puisqu'elle sera une occasion pour évaluer le nouveau modèle économique qui a observé un sérieux ralentissement après son annonce en grande pompe, d'abord par le gouvernement Sellal avant qu'il ne soit repris par Ouyahia qui, lui aussi, l'a annoncé devant les parlementaires lors de la présentation du plan d'action. Ne dit-on pas qu' «à quelque chose malheur est bon?». La crise économique mondiale doit être considérée comme un stimulant pour optimiser les capacités industrielles du pays. Des signes de frémissement certains indiquent en effet qu'il y a une réelle mise en place d'un tissu industriel public et privé, qui, outre l'appui de l'Etat, devra mobiliser l'ensemble des acteurs pour dynamiser économie nationale.