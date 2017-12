IL Y A DEUX ANS, IL RÉUNISSAIT TOUTE L'ALGÉRIE À SON ENTERREMENT La dernière leçon du Zaïm

Par Hasna YACOUB -

Des obsèques nationales

L'homme qui s'est toujours refusé à la surenchère et aux compromissions lorsqu'il s'agissait de questions cruciales intéressant sa patrie.

L'histoire est marquée, de façon indélébile, par des hommes qui l'ont faite. Celle de l'Algérie, l'a été par l'un des plus grands révolutionnaires, le monument du nationalisme Hocine Ait Ahmed. «La grandeur de l'homme est dans sa décision d'être plus fort que sa condition» a dit Albert Camus et, Hocine Ait Ahlmed a bien été un Grand. Même dans sa mort. L'enterrement de Hocine Ait Ahmed a été, faut-il le souligner, un grand moment de communion, l'Algérie s'est réconciliée avec elle-même. La disparition du grand militant a renfermé une charge symbolique intense et a permis de révéler l'amour porté à la patrie, au-delà, des différends et des divergences politiques. L'histoire parle d'elle-même et on n'a pas besoin de mythifier une icône comme Ait Ahmed, son parcours suffit à lui-même. L'homme a été de tous les combats. Très jeune, il a milité pour la liberté de son pays. A l'indépendance, il a poursuivi son combat pour défendre son projet d'une Algérie démocratique. Emprisonné avant de fuir et de s'exiler, il a cependant préservé intact l'amour de la patrie, répondant, toujours, présent quand l'Algérie a eu besoin de lui. Il a de tout temps défendu son unité et sa souveraineté. Hocine Ait Ahmed a, pour ainsi dire, été authentique dans son nationalisme et son patriotisme jusqu'à la mort, un 23 décembre de l'année 2015. Ce jour-là, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reconnu, à juste titre, la valeur de l'infatigable militant de la démocratie. Tout en décrétant un deuil national de huit jours, le chef de l'Etat a, dans un message de condoléances, reconnu en Hocine Ait Ahmed un «homme fidèle à sa patrie, soucieux de l'unité de sa Nation, courageux dans ses positions, attaché à ses principes, affable, constructif dans ses critiques, digne dans son opposition à l'égard de certains responsables dont il contestait le mode de gouvernance et la méthode de gestion». Cette reconnaissance reste en deçà du mérite de l'homme qui s'est toujours refusé à la surenchère et aux compromissions lorsqu'il s'agissait de questions cruciales intéressant sa patrie. Dirigeant historique hors pair, Hocine Ait Ahmed a, grâce à son courage et son charisme, défendu ses positions dès les premières heures de son militantisme. Révolutionnaire patriote, moudjahid et républicain, il a été, faut-il le rappeler, un des membres fondateurs de l'OS, du FLN et de l'ALN dans son combat pour la libération de l'Algérie. Hocine Ait Ahmed a, aussi, incarné l'opposition démocratique en se positionnant, dès l'indépendance, contre le parti unique et la mise en place d'un système autoritaire. Son mot d'ordre qui continue d'avoir une grande résonance et qui reste d'actualité est: «Le patriotisme aujourd'hui, c'est la démocratie.» Ait Ahmed a toujours considéré que la guerre de Libération nationale devait engendrer une nation porteuse de développement politique, économique, social et culturel. Il a toujours milité et rêvé que l'Algérie indépendante serait un pays uni dans le pluralisme et la diversité et où les libertés seront consacrées. Ait Ahmed est devenu opposant parce qu'il n'a pas réussi à faire entendre sa voix pour parler de son projet de bâtir une Algérie musulmane et moderne, amazighe et arabe, africaine et méditerranéenne. Opposé au pouvoir de Ben Bella, partisan d'une Constituante, Ait Ahmed a dénoncé un «coup de force constitutionnel qui, au lendemain de l'indépendance, a confisqué le droit des Algériens à l'autodétermination», après la décision de Ben Bella d'interdire les partis d'opposition et de faire du FLN le parti unique. Il a fondé alors le Front des forces socialistes (FFS) en 1963 et a pris le maquis. Sa nouvelle insurrection tournera court. Capturé, condamné à mort, avant d'être gracié, Hocine Ait Ahmed s'évadera de la prison pour s'exiler en Suisse. Cependant, l'homme a continué et jusqu'à son dernier souffle, d'être au service de son pays.

Ce symbole du Mouvement national et un des neuf chefs historiques ayant déclenché l'action révolutionnaire, a toujours été consulté pour les affaires importantes du pays. Il a été présent durant la crise des années 1990 qui a conduit le pays vers une décennie de sang et de feu. Hocine Ait Ahmed a été parmi les rares politiques qui ont proposé une feuille de route pour épargner à l'Algérie une effroyable guerre civile. Il a aussi été là pour participer à l'élection présidentielle à un moment fort critique du pays. Dans sa mort, comme dans sa vie, Ait Ahmed a su donner l'exemple d'un être exceptionnel qui n'a jamais cédé à la lassitude, qui a continué de s'opposer, de dénoncer, d'écrire...et d'avoir l'Algérie dans le coeur avant de partir dignement comme il a vécu, en homme libre. Il est décédé en grand homme et aussitôt renaît en symbole rassembleur pour le peuple algérien, particulièrement sa jeunesse.