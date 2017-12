ABDEREZZAK MAKRI SUCCÈDE À ABDELMADJID MENASRA L'aile dure du MSP revient aux affaires

Par Hocine NEFFAH -

Le conseil national de la choura du Mouvement de la société pour la paix s'est réuni hier sous le slogan «El Qods, capitale de la Palestine» dans sa dixième session ordinaire.

La réunion de ce conseil s'est attelée à faire le bilan du mandat du président du MSP, Abdelmadjid Menasra qui a assuré la présidence de ce mouvement dans le cadre du congrès extraordinaire consacré à l'unité qui s'est fait entre le Front du changement de Menasra et son ancien mouvement.

Le Conseil de la choura s'est consacré aussi à l'évaluation de la présidence de Abdelmadjid Menasra durant cette période. C'était l'occasion pour le président sortant de présenter son rapport qui a trait à son exercice durant ce mandat qui a vu l'unité et la réintégration de ses partisans à «la maison» mère.

La réunion est aussi le lieu où se déroulera la procédure de la passation des prérogatives concernant la présidence du MSP pour une durée de cinq mois où Abderezzak Makri assurera la présidence jusqu'au congrès qui verra l'élection d'un nouveau président par les congressistes après avoir réalisé l'unité au sein de la même obédience islamiste qui s'est vu en train de se disloquer à cause des sensibilités qui traversaient le mouvement à telle enseigne que ce dernier s'est scindé en trois. Selon les sources concordantes au sein du MSP, le retour de Makri aux commandes du mouvement de feu Nahnah pourrait repositionner le MSP dans une démarche «frontale» avec le gouvernement sur les questions politiques qui s'expriment de la façon la plus antagonique sur un thème cher à cet ancien président et chef de file de l'aile dure du MSP, à savoir le changement politique à travers la transition démocratique qui préparera le pays à rompre avec «le statu quo» et l'impasse politique.

Dans ce sens, beaucoup de militants qui se reconnaissent dans la démarche de Makri estiment que l'occasion est venue pour sceller le sort du MSP durant le congrès pour fermer la porte définitivement à l'aile participationniste représentée par l'ex-président de ce mouvement, Bouguerra Soltani et Abderahmane Saïdi qui n'étaient pas d'accord avec l'approche défendue par l'aile de Makri et ses disciples lors du dernier congrès qui a signé l'acte de l'écartement du clan de Bouguerra du centre de décision au sein de la direction du MSP.

D'ailleurs, l'absence de Bouguerra lors du congrès extraordinaire de l'unité entre le MSP et le FC de Menasra avait suscité moult interrogations à telle enseigne que l'argument qui a été brandi est que ladite absence de Bouguerra était justifiée par sa maladie. Alors que même durant la réunion du conseil de la choura d'hier tout le monde a constaté l'absence de Bouguerra et la présence uniquement de son alter ego Saïdi. Tout compte fait, la direction tournante qui a consacré l'unité des rangs au sein du MSP après la réintégration de Menasra et ses disciples s'est faite dans la perspective de renforcer les chances de Makri d'être pour la deuxième fois réélu à la tête du MSP durant le prochain congrès dont les enjeux se trament d'ores et déjà. Le Mouvement de la société pour la paix s'est dit satisfait de sa performance durant la présidence de Abdelmadjid Menasra qui a souligné que «nous étions face à trois défis, le premier concerne la gestion de l'entente au sein du mouvement après l'accord de l'unité. Le deuxième celui d'améliorer la performance électorale du mouvement et le troisième, celui de renforcer et faire connaître les positions du mouvement à tous les niveaux, médiatique, politique et au sein des institutions élues à l'image du Parlement», a précisé le président du MSP, Abdelmadjid Menasra. Menasra a indiqué dans le sillage de la défense de son mandat que «le mouvement a su assurer une unité avec souplesse et dans la sérénité et le calme, comme il a amélioré son score électoral malgré la fraude et les dépassements enregistrés», a asséné Menasra. Le président sortant, Menacera en l'occurrence, a rappelé les enjeux qui guettent le pays à travers ce qui se trame comme une démarche visant la déstabilisation du pays en indiquant que «le terrorisme est devenu un moyen pour certaines forces au niveau mondial pour ternir les islamistes modérés, l'islam et les pays. Daesh a été vaincu en Syrie et en Irak, Ils veulent maintenant le transférer en Afrique, plus précisément en Afrique du Nord, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Cette situation est très inquiétante, il va falloir être vigilant et se mobiliser contre cette menace qui ne vise que la déstabilisation de l'Algérie et la région du Sahel pour s'emparer de leurs richesses naturelles», a martelé Menasra. Les travaux du conseil national de la choura du MSP seront sanctionnés par la préparation du congrès national.