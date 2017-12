UNE BÂTISSE S'EFFONDRE À SIDI EL HOUARI-ORAN Un bénéficiaire trouve la mort

Par Wahib AïT OUAKLI -

Effondrement d'une bonne partie d'une bâtisse dont les occupants devaient être évacués vers leurs nouvelles habitations

Le malchanceux avait obtenu habitation qu'il devait occuper jeudi, sa joie a été stoppée par les aléas de la précarité de son ancienne demeure.

L'opération de relogement de jeudi a vite fait de se transformer en drame suite à l'effondrement d'une bonne partie d'une bâtisse dont les occupants devaient être évacués vers leurs nouvelles habitations. Le drame a eu lieu dans la rue Philipe, tout près de l'ancienne église de Sidi El Houari. Un quarantenaire, faisant les adieux à son ancienne habitation précaire, lorsque la dalle de celle-ci a dégringolé l'envoyant tout droit à la morgue. Dans le sillage d'un tel effondrement, quatre policiers ont été blessés. Aucun ne s'attendait à une telle tragédie. Car, le malchanceux était bénéficiaire d'une habitation décente qu'il n'habitera pas, sa joie ayant été stoppée par les aléas de la précarité de la bâtisse qu'il a occupée des années durant, avant qu'il ne soit pré-affecté dans le cadre du relogement. Malgré les aléas rigoureux de la nature et le décès enregistré jeudi, la wilaya d'Oran a toutefois poursuivi, le jour-même, son programme de relogement en procédant au recasement de plus de 500 familles, ayant occupé les vieilles bâtisses du vieil Oran, Sidi El Houari. Les heureux bénéficiaires ont été casés, dans le cadre du programme de nouveaux logements publics locatifs réalisés à Belgaïd, localité située dans l'entrée est de la ville d'Oran. Ladite opération de relogement a concerné les familles recensées et qui ouvrent droit à un logement social, s'échelonnant sur des étapes fixées par l'achèvement des projets en cours de réalisation soit 20 000 Logement participatifs locatifs, LPL. Le relogement qui touche les bénéficiaires de pré-affectations résidant à Sidi El Houari a été donc entamé jeudi, pour être suivi par d'autres opérations au cours de la prochaine année, dans laquelle sont concernés les demandeurs de logements des quartiers d'El Badr, Seddikia, Sidi El Bachir (ex-Plateau Michel), El Maqarri (ex-Saint-Eugéne), El Mokrani, El Emir, Ibn Sina (ex-Victor Hugo), El Hamri et Mediouni. Des sources en charge de la question, soulignent que «les opérations de relogement sont liées au rythme de réalisation des logements». Dans le tas, l'on ajoute que «les portes sont ouvertes pour les recours». «Tout demandeur de logement se sentant lésé de son droit ouvre droit à réclamer son droit», a-t-on affirmé, expliquant que «chaque recours fondé sera inclus dans les prochaines opérations de relogement». Un système d'examen des recours sera mis en place à partir de jeudi et une commission devra les étudier avant de les soumettre pour évaluation à un comité au niveau de la wilaya. «Les recours formulés seront supervisés par le wali d'Oran», a-t-on indiqué. Les travaux d'aménagement de plusieurs projets d'habitat de différents programmes dont le taux d'avancement a dépassé 60% ont été lancés, après le dégel d'une enveloppe de 2,5 milliards dinars, a-t-on décidé lors de la récente visite qu'a rendue à Oran le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar. Ce dernier a, dans le sillage d'une telle visite, incité les responsables locaux en charge du logement à accélérer la cadence des travaux et le parachèvement des chantiers engagés, tout en rattrapant le retard accusé dans le cadre des projets lancés ces dernières années. Pour le ministre, il s'agit notamment de l'important lot d'habitations de plus de 18 000 logements publics locatifs inscrits entre 2006 et 2013. «Il est inconcevable de demander des logements en plus alors que les projets lancés ne sont pas achevés», a-t-il déploré. C'est dire que le ministre, empressé dans les démarches entreprises par son département, presse, lui aussi, ses représentants locaux en charge du logement en les invitant à serrer l'étau du contrôle sur les entreprises devant exécuter le programme de logement.

D'ailleurs, il n'a pas omis d'évoquer un lot important d'habitations estimé à 48 000 logements de différents types. «Ils sont en cours de réalisation dans la wilaya d'Oran», a-t-il affirmé. La wilaya d'Oran s'apprête ainsi à boucler l'année en cours en procédant à l'attribution d'un lot de plus de 54 00 habitations.