TÉBESSA Une enfant de 8 ans kidnappée pour servir à la sorcellerie

Une fillette âgée de 8 ans a été retrouvée à une dizaine de kilomètres de son domicile parental, dans la région de Laâmameria située entre les deux communes de Bir Mokkadem et de Guorriguer, dans la wilaya de Tébessa. Abandonnée par ses ravisseurs, elle a été, selon un média électronique obsevalgérie, conduite à un commissariat de police par un passant. Une enquête a été diligentée par les services de sécurité pour appréhender les coupables. L'écolière aurait été «kidnappée pour pouvoir trouver un trésor qui, selon la légende populaire, ne peut être retrouvé qu'avec l'aide d'un enfant âgé de moins de 10 ans avec des qualités spécifiques» a-t-on appris de sources locales. Les dernières années ont connu plusieurs cas d'enfants kidnappés et même assassinés pour servir à des magouilles de sorcellerie et de charlatanisme en Algérie.