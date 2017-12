CONSTANTINE Plusieurs officiers de la police promus

Par Ikram GHIOUA -

De nombreux officiers de toutes les wilayas de l'Est ont été promus à des grades supérieurs lors d'une cérémonie organisée à Constantine par la direction régionale de la sûreté de la wilaya en présence des hauts responsables de la police dont Mustapha Belaïni le contrôleur régional et Abdelkrim Ouabri le chef de la sûreté de Constantine. L'évènement, qui entre dans le cadre de la Fête de la police arabe qui a eu lieu jeudi dernier au niveau du siège régional de la finance et de la logistique, a été organisé par la direction régionale de l'inspection. Ainsi, il a permis à plusieurs officiers d'atteindre les rangs de commissaires principaux, de commissaires, lieutenants, inspecteurs principaux, inspecteurs, brigadiers chefs et brigadiers. Lors de cette cérémonie, la police, cette institution républicaine, ne manquera pas de rendre hommage à tous ses employés, y compris les retraités, non sans avoir pensé à reconnaître les mérites au contrôleur régional et au chef de la sûreté de la wilaya qui seront à leur tour honorés. Les organisateurs ont reconduit le message du Dgsn dans lequel il avait insisté sur le rôle important de la police dans la société dans le maintien de la sécurité et de l'ordre, mais aussi l'importance des relations entre les polices arabes dont la collaboration doit permettre de donner un élan dans l'échange de renseignements, des expériences et de la formation. Pour le Dgsn, Abdelghani Hamel, les liens entre les polices arabes doivent être renforcés sans condition, vu que le monde fait face à de nouveaux défis. Dans son message le patron de la Dgsn ne manquera pas de relever le point de la mondialisation qui affecte les institutions et les sociétés. Pour lui tous doivent s'impliquer pour faire face à ce nouveau monde. Rappelons dans ce contexte que le Dgsn avait fait foi de la mise en oeuvre d'un guide de déontologie pour la police. Le même évènement a eu lieu à Oran où plusieurs officiers ont été promus. La célébration de la Fête nationale de la police arabe aura donc été particulière par des promotions significatives à l'égard des policiers et des employés.