POUR CONCRÉTISER LES OBJECTIFS FIXÉS PAR L'UNESCO Benghabrit sollicite l'élite intellectuelle

Par Massiva ZEHRAOUI -

La ministre de l'Education

Elle souligne en sa qualité de présidente de la Commission nationale de l'Unesco que pour ce faire, il est indispensable que des experts de haut niveau s'impliquent.

La ministre de l'Education nationale Nouria Benghabrit a mis en relief hier, le besoin de contribuer efficacement à la concrétisation des objectifs tracés par l'Unesco. Selon elle, il est nécessaire de participer concrètement à ces réalisations. Cela permettra «d'assurer une participation active de l'élite intellectuelle dans notre pays aux diverses activités tracées par l'organisation onusienne», a-t-elle déclaré en marge de la deuxième réunion de l'Assemblée générale (AG) de la Commission nationale de l'Unesco. Elle souligne en sa qualité de présidente de la Commission nationale de l'Unesco que pour ce faire, il est indispensable que des experts de haut niveau s'impliquent. Et ce, «en les appelant régulièrement à réfléchir sur les grandes mutations et en les incitant à participer aux différentes manifestations nationales en rapport avec les objectifs de l'Unesco». La ministre a cité par ailleurs quelques activités qu'elle a qualifiées d'importantes. Celles-ci ont, d'après elle, marqué le parcours de la Commission nationale de l'Unesco en 2017. En guise d'exemples, Nouria Benghabrit citera l'organisation de la neuvième réunion du réseau arabe du programme «L'homme et les réserves de biosphère» (ArabMAB), la rencontre nationale consacrée à l'installation de la coordination du réseau algérien des écoles associées à l`Unesco et autres activités de la commission.

La deuxième AG de la Commission nationale de l'Unesco, qui se tient à huis clos, examine les plans d'activités des commissions techniques et de la Commission nationale pour l'année 2018. Elle examine également le projet de budget de la commission pour l'année 2018 ainsi que d'autres points relatifs au volet technique. C'est conformément aux dispositions du décret exécutif portant réorganisation de la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture que s'est tenue la réunion de l'assemblée générale au siège même de l'Education nationale à Alger. Différents points ont été débattus lors de cette rencontre. Il s'agit particulièrement de questions se rapportant à la ratification du règlement intérieur de l'assemblée générale, du rapport annuel sur les activités des comités techniques pour l'année en cours et son plan d'action pour l'année 2018. Il a été également question de discuter du projet de budget de fonctionnement de la Commission nationale de l'Unesco pour l'année prochaine.

La première responsable du secteur, avait au mois de novembre dernier à Paris, déjà évoqué de mettre les efforts nécessaires dans le but de réaliser les valeurs portées par l'Unesco. Aussi, elle avait insisté que ces efforts doivent l'être notamment au niveau des programmes éducatifs. Car a-t-elle considéré, la culture de la paix, la lutte contre la violence et l'ouverture sur l'altérité sont des principes que nous aussi avons intégrés dans nos programmes.