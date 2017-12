MOUHAFEDHS ET P-APW SE SONT REGROUPÉS HIER À HUIS CLOS AU SIÈGE DU PARTI Ould Abbès reçoit leur blanc-seing

Par Mohamed BOUFATAH -

A quelques semaines de la session du CC, le patron du vieux parti annonce «le limogeage de cinq mouhafedhs».

Le secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès a sévi hier. Il a annoncé «le limogeage dans les prochain jours de cinq mouhafedhs», a indiqué un membre du bureau politique. «On reproche à ces derniers de n'avoir pas fait la campagne en faveur du parti lors des élections locales du 23 novembre dernier. «Certains mouhafedhs ont fermé carrément les sièges des mouhafadha», a-t-on indiqué. Une réunion regroupant les nouveaux présidents d' APW élus sur les listes du parti, et élargie aux présidents des commissions provisoires des nouvelles mouhafadhas, a été tenue hier au siège du parti à huis clos.

Il faut noter qu'à quelques semaines de la tenue de la session ordinaire du comité central, prévue le 19 mars prochain, et où l'actuel patron du parti est attendu au tournant par ses adversaires du comité central, l'ensemble des présidents d' APW et des mouhafedhs ont donné leur blanc-seing à Ould Abbès. Une pétition signée par des membres du comité central qui réclament la tête de Ould Abbès circule actuellement, selon certaines sources. En tout état de cause, les nouveaux présidents d' APW, les mouhafedhs et les présidents des commissions provisoires ont paraphé à l'issue de ladite rencontre une déclaration de soutien au secrétaire général. Ces derniers saluent le grand rôle joué par Ould Abbès lors de la confection des listes électorales, en passant par la campagne électorale jusqu'au triomphe du parti à l'issue du double scrutin pour le renouvellement des membres des APC et APW. pour les élections locales. Le secrétaire général du parti a pu même faire revenir à de meilleurs sentiments à son égard, certains de ses détracteurs et rebelles à l'image de Lyes Saâdi et l'ancien ministre de l' Industrie et des Mines, Mahdjoub Beda. Ce dernier a pris part hier à cette rencontre. Le patron du vieux parti a annoncé la tenue des regroupements régionaux avec des élus locaux dans les prochains jours. Par ailleurs, l'installation des APW et des APC figure également à l'ordre du jour de la réunion d'hier. Pour rappel, le FLN a obtenu 34 sur les 48 APW et 655 communes sur les 1541 existantes. Des dizaines de communes, environ 70 ont rejoint le FLN. Le secrétaire général du FLN, avait indiqué récemment que «la question du candidat du parti à la présidentielle de 2019 sera débattue le 19 mars prochain à l'occasion de la tenue de la session ordinaire du comité central, pour peu que les membres du CC demandent l'ouverture du débat sur cette question». Il a aussi réitéré que «le FLN et le RND, demeurent des alliés stratégiques avec un dénominateur commun: le soutien au programme du président de la République».