POSTE FRONTALIER DE OUM TEBOUL (EL TARF) Des contrôleurs de douane sur la sellette

Par Wahida BAHRI -

Soupçonnés de négligence professionnelle, ayant occasionné le passage de neuf kilogrammes de kif traité en Tunisie, tout le staff douanier du point de passage de Oum Teboul est mis à l'index.

C''est ce que révélera l'enquête engagée par la direction générale des douanes algériennes, sur cette affaire qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Une affaire mise à nu par les éléments de contrôle des douanes tunisiennes, qui lors de l'accomplissement de leur tâche, ont surpris un de leurs compatriotes rentrant d'Algérie, depuis le poste de contrôle de Oum Teboul, dans la wilaya d'El Tarf, en possession d'une quantité de drogue, dit-il pour sa consommation personnelle.

Soumis à l'interrogatoire, le Tunisien arrêté au poste de Melloula, de l'autre côté du pays voisin, révélera qu'il l'avait achetée chez des narcotrafiquants algériens. Mieux encore, le ressortissant semblait bien informé, pour dénoncer une opération de transfert, par ces Algériens de la quantité de 9 kilogrammes de kif traité. C'est à se demander si ce présumé consommateur de kif, ne serait pas un éclaireur? Sinon, comment expliquer les précisions fournies aux contrôleurs tunisiens, leur permettant de déjouer le transfert du kif dans leur pays. Selon certaines informations indiscrètes, le Tunisien arrêté à Melloula, frontière tunisienne avec l'Algérie, pourrait faire partie de ce réseau de narcotrafiquants, et pour sauver sa peau, il aurait dénoncé des présumés complices, surtout que la quantité saisie sur lui est de «consommation personnelle»! Un compromis qui lui éviterait une lourde peine. Ces précisions et bien d'autres fournies par une source douanière, font état de l'arrestation de deux narcotrafiquants originaires de la localité d'El Frine, relevant de la commune de Aïn El Assel, à bord d'un véhicule touristique, après leur passage depuis le poste de contrôle de Oum Teboul, dans la wilaya d'El Tarf. Après la mise en échec de l'opération par les services des douanes tunisiens, ces derniers ont, aussitôt informé leurs homologues algériens, qui ont illico presto engagé les mesures nécessaires pour connaître les circonstances de cette affaire, a précisé la même source. Ainsi, une enquête a été ouverte, touchant tous les éléments de la brigade de contrôle au niveau de ce poste frontalier. Aux premiers constats des éléments de l'enquête, les agents de contrôle n'ont pas soupçonné la présence de la drogue dans le véhicule, surtout que les narcotrafiquants ont choisi une heure tardive pour se présenter au point de contrôle.

Mieux encore, les trafiquants ont misé sur le flux de voyageurs sur ce point de passage, notamment en cette période de vacances scolaires et les fêtes de fin d'année pour se faufiler en tant que voyageurs ordinaires, n'ayant rien à déclarer. Une thèse qui jusqu'à la mise sous presse semble de mise. Dans un acte premier en son genre au sein de ce corps paramilitaire, la direction générale des douanes algériennes a décidé le transfert de tous les agents de contrôle douaniers du poste de Oum Teboul, pour travailler au siège de la direction générale, dans l'attente de l'aboutissement de l'enquête, a révélé la méme source.

Les résultats de l'enquête détermineront s'il y'a complicité ou négligence des éléments de contrôle douaniers, dans l'accomplissement de leur fonction et détermineront les mesures administratives devant être retenues à l'encontre des agents de contrôle de ce poste de frontière algéro-tunisien.