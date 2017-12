BOUIRA Tikjda affiche complet

Par Abdenour MERZOUK -

La neige et l'approche des fêtes de fin d'année ont boosté l'activité sur le site hivernal et touristique de Tikjda

L'établissement accueille des clients du territoire national et des pays étrangers et est très sollicité surtout par les sportifs et les familles.

Le Cnslt faut-il le savoir est une entreprise publique d'intérêt économique (Epic) qui emploie un personnel formé dans les écoles d'hôtellerie algériennes et la tarification étudiée pour permettre à tous les segments de la clientèle de toutes les bourses d'y séjourner. Concernant l'affluence des touristes, leur nombre, toutes catégories confondues, est en nette progression annuellement.

Cette réalité a encouragé la direction générale du Cnslt à réaliser deux opérations de réhabilitation de deux structures pour atteindre la capacité d'accueil de 800 lits. Nous attendons de recevoir les autres structures en réalisation pour peut-être bannir de notre langage le mot désolé «c'est complet» nous confie un cadre.

La neige et l'approche des fêtes de fin d'année ont boosté l'activité sur le site hivernal et touristique de Tikjda. Le Cnlst relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports, le chalet du Kef, l'auberge et l'hôtel du Djurdjura affichent complet jusqu'au mois de janvier prochain.

La saison a été lancée officiellement lundi dernier sans la présence du ministre retenu par un programme à Bouira. La période qui est qualifiée par la direction de haute saison est précédée toutefois par une intense activité chaque fin de semaine.

La présence de la neige en quantité a grandement participé à cet engouement pour la montagne. Cette forte présence n'est aussi due qu'au rétablissement de la sécurité, un acquis à mettre à l'actif des différentes unités présentes sur place en l'occurrence l'ANP, la gendarmerie et la Protection civile, mais aussi les unités de la direction des travaux publics qui assurent le déblayage des accès routiers depuis et vers Tikjda. Hier vendredi, ils étaient venus de partout. Sur place les immatriculations des véhicules ont permis d'identifier la provenance. De Béjaïa, d'Alger, de Bordj, de Sétif... des familles sont venues apprécier le décor dominé par le blanc du manteau neigeux.

Les enfants se sont donnés à fond sur une poudreuse fraîche. Profitant de cette présence en nombre, des jeunes proposent une restauration rapide sur les bordures de la route. L'Etat gagnerait à ce sujet à organiser cette activité commerciale en réglementant la situation qui hélas, prend de l'ampleur et peut devenir un réel danger de santé publique tellement les produits sont exposés et les mesures d'hygiène non conformes. En plus de jouer dans la neige, et dès le coucher du soleil, la Kabylie s'illumine et les villages accrochés au flanc de la montagne ressemblent à des étoiles semées sur l'horizon.

Le séjour revient au moindre prix puisque les jeunes prennent avec eux leurs provisions et passent la nuit dans des tentes. Le lac situé au coeur du Parc national du Djurdjura est un espace préservé d'où l'obligation faite à ces visiteurs de respecter la faune et la flore. La vallée de Thazaghart est située juste en face du chalet du Kef. Là et en plus des détritus, certains foulent l'endroit dans leurs véhicules. Des jeunes à la recherche de quelques sous ont même aménagé un parking où il est demandé de verser 50 à 100 DA à chaque touriste qui s'y rend. L'Etat au lieu d'attendre et de lancer des opérations de nettoyage sous l'oeil des caméras des chaînes de télévision, peut combattre au quotidien le phénomène en y installant des postes de contrôle et en permettant des investissements en matière de

service. Ces opérations de circonstance n'éradiquent pas le mal.

Les visiteurs rencontrés sur place sont favorables à une présence dissuasive des forces de l'ordre et des agents du parc et des forêts. Certes, les complexes proposent leurs services, mais eu égard aux prix estimés élevés par les visiteurs, beaucoup préfèrent se rabattre sur les gargotiers de fortune.

Pour rappel, et comme déjà rapporté dans nos éditions, il est opportun de préciser que le Centre national du sport et des loisirs de Tikjda (Cnslt), d'une capacité de plus de 600 lits, propose des chambres équipées et confortables à des prix abordables, ainsi qu'un camp vert caractérisé par son décor traditionnel, en plus du camp de jeunes et de l'hôtel de Tikjda. A l'autre bout, dans la vallée de Thazaghart, le chalet du Kef reste aussi une destination prisée par les amateurs des randonnées, de l'escalade, du parapente... cet hôtel est un passage transitaire obligatoire vers le lac Ouglimne. Ces structures sont mises en valeur par la nature séduisante de la région. Le centre culmine à 1 485 m d'altitude, la quiétude et la plénitude vous remplissent d'aise et l'air pur qui s'y dégage offre une thérapie naturelle. Même si la relance du tourisme reste une priorité pour le pays et particulièrement pour la wilaya de Bouira, ceux et celles qui prévoient de célébrer l'arrivée de l'année 2018 à Tikjda seront certains de s'entendre dire «Complet» dans les prochains jours. Les administrations des diverses structures d'accueil que sont le Cnlst ou le chalet du Kef, l'hôtel Djurdjura sont déjà submergés par les demandes de réservation. «Chaque année nous partons à Tikjda célébrer la nouvelle année. Ce qui nous attire restent les lieux naturels, la chaleur de l'accueil et le cadre rêveur», nous confie un couple.