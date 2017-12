VENUS DE TOUTE L'ALGÉRIE SE RECUEILLIR SUR LA TOMBE DE HOCINE AIT AHMED Des milliers de personnes au village d'Ath Hmed

Par Kamel BOUDJADI -

Les présents, hier matin, au tombeau de Cheikh Mohand où repose Si L'Hocine depuis le 1er janvier 2016, ont vécu des moments très émouvants.

Le village Ath Hmed débordait de monde, hier, samedi 24 décembre. Plusieurs milliers étaient venus, pour certains la veille, prendre part aux cérémonies de recueillement à la mémoire du moudjahid Hocine Ait Ahmed. Il y avait les membres de sa famille, proches et amis, des membres de la direction nationale du FFS à leur tête, le premier secrétaire Djilani, les premiers secrétaires des sections et militants de base venus de toutes les wilayas d'Algérie et il y avait aussi des sympathisants.

Les présents, hier matin, au tombeau de Cheikh Mohand où repose Si L'Hocine depuis le 1er janvier 2016 ont vécu des moments très émouvants. Des recueillements qui ont duré toute la matinée avant de céder la parole aux membres de sa famille, dont son fils Jugurtha, le premier secrétaire du parti, Sid Ahmed Djilani, Ali Laskri, membre du directoire national, ainsi que Youcef Aouchiche le tout nouveau président d'APW de Tizi Ouzou, fraîchement installé au lendemain des élections locales du 23 novembre dernier.

Aussi, son fils Jugurtha a d'abord tenu à remercier les présents venus tous se recueillir à la mémoire de son père avant d'appeler les militants du FFS à toujours rester sur la trajectoire tracée par son père qui a inscrit le parti dans le combat et la lutte pacifique pour la démocratie. Pour sa part, Si Ahmed Djilani, le premier secrétaire national, a rappelé brièvement le parcours riche en combats de Hocine Ait Ahmed pour l'indépendance de son pays puis pour l'instauration d'une vraie démocratie dans l'Algérie indépendante.

Pour Mohamed Hadj Djilani, le FFS reste fidèle aux principes de son fondateur. La direction actuelle travaille d'arrache-pied pour faire le consensus le plus large possible sur la nécessité du changement pacifique qui installera l'Algérie dans la trajectoire du développement. La démarche du FFS reste fidèle aux principes fondateurs qui sont d'abord la recherche de solutions par le dialogue. C'est pourquoi, il est primordial, selon l'orateur, qu'un consensus national soit réuni comme préalable à tout changement. C'est une façon de prémunir aussi l'Algérie qui fait face à des dangers autant internes qu'externes. Dans sa prise de parole, le premier secrétaire n'a pas omis d'insister sur les qualités de l'homme qui restera éternellement une référence, non seulement pour les militants du FFS et les Algériens mais universelle.

Pour sa part, Ali Laskri est revenu sur le parcours de Si L'Hocine et a appelé les militants à rester fidèles aux principes avant de céder la parole à Youcef Aouchiche, actuel président de l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou qui a, lui, également rappelé le parcours de l'homme et sa stature de référence en matière de combat pour la liberté et la démocratie.

Enfin, notons que la célébration du deuxième anniversaire de la mort de Hocine Ait Ahmed se poursuit avec des activités historiques jusqu'au 1er janvier date à laquelle il a été enterré à Ath Hmed. Hier d'ailleurs, le musée du Moudjahid de la ville de Tizi Ouzou a marqué cette date par la tenue d'expositions sur son parcours et une conférence présentée par Mekacher qui a rappelé le combat de Hocine Ait Ahmed et du message que les générations futures devront retenir de cette référence monumentale.