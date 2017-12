UN RÉSEAU DE FAUSSAIRES DÉMANTELÉ À BISKRA 51.000 euros en faux billets saisis

Par Wahida BAHRI -

A l'approche des fêtes de fin d'année, les réseaux de faussaires intensifient leurs activités, en tentant d'inonder le marché, avec de la fausse monnaie, la devise notamment.

Accusés de former une association de malfaiteurs et de falsifications de billets de monnaie en devises, quatre individus ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République, près le tribunal de Biskra, apprend-on de source sécuritaire. Ce coup de filet est intervenu sur la base d'informations parvenant aux services de sécurité, faisant état de l'activité de deux individus dans la falsification de devises, a ajouté la même source.

Une opération de pointe menée par les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Biskra, qui sont parvenus à mettre fin à l'activité de ce réseau national de faussaires, a informé une source sécuritaire.

Cette dernière proche du dossier a fait savoir que les investigations engagées et le plan mis en place par les services de sécurité se sont soldés par l'arrestation de deux membres du groupe, à bord d'un véhicule utilitaire, en possession de 13.000 euros en faux billets, a expliqué notre source. Et d'ajouter que les deux mis en cause dans ce trafic, une fois soumis aux mesures judiciaires, l'interrogatoire en l'occurrence, ils ont aussitôt dévoilé l'identité de leurs troisième complice. Ce dernier, au vu des informations dévoilées aux enquêteurs, a servi d'appât pour que le quatrième membre du réseau tombe, avec en sa possession 36.000 faux billets en euros. Lors de la perquisition effectuée dans les domiciles des quatre faussaires, sur dérogation du magistrat instructeur, près la même instance juridique, il a été découvert et saisi des liasses d'euros en coupures de 500 et 200 euros, totalisant, avec les sommes saisie chez les faussaires, un montant de plus de 51.000 euros, destinés à être écoulés sur les marchés local et national, ont expliqué les mêmes sources. Egalement il a été saisi un important lot de matériel informatique de haute technologie, servant à la falsification de monnaie. Agés entre 25 et 39 ans, les quatre individus originaires d'une wilaya limitrophe de l'est de Biskra devront comparaître, à la barre du tribunal, pour répondre de leurs actes.

Par ailleurs, et au moment de la mise sous presse, on a été informés que l'enquête suit toujours son cours, aux fins de remonter à d'éventuels autres complices, du fait qu'il s'agit d'un réseau national. Par ailleurs, il est noté que cette période de l'année, est souvent le moment propice, pour les faussaires, qui, au vu des vacances et des fêtes de fin d'année, avec des vacanciers vers diverses destinations dans le monde, intensifient leurs activités, en tentant d'inonder le marché, avec de la fausse monnaie, la devise notamment.