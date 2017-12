ILS ONT FUI LE DOMICILE À CAUSE DE MAUVAIS RÉSULTATS SCOLAIRES La police récupère huit adolescents à Tichy

Par Arezki SLIMANI -

Pour avoir obtenu de mauvais résultats au premier trimestre de l'année scolaire en cours, huit adolescents n'ont pas trouvé mieux que de fuir leurs parents et leurs domiciles familiaux pour se rendre à Béjaïa, précisément à Tichy. Ils sont tous originaires de la wilaya de Sétif. Les parents sont-ils aussi sévères avec leurs enfants sur les résultats de leurs études? on est tenté de le croire. Objet d'avis de recherche, les huit enfants ont été récupérés par les éléments de la sûreté de la daïra de Tichy. Ils erraient sur la place faisant face au complexe touristique des Hammadites. Transférés vers les structures hospitalières de la localité, les huit enfants, âgés entre 12 et 16 ans, n'ont fait l'objet d'aucune agression physique. Ils étaient en état de choc