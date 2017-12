EN SITUATION IRRÉGULIÈRE DEPUIS DES MOIS À TIZI OUZOU 290 migrants nigériens transférés

Par Kamel BOUDJADI -

La wilaya de Tizi Ouzou a organisé, le vendredi 22 décembre 2017, une opération de rapatriement des migrants nigériens en situation irrégulière vers la wilaya de Tamanrasset.

Au nombre de deux-cent quatre-vingt-dix, ils ont été transportés à bord de sept bus dotés pour la circonstance de toutes les commodités nécessaires pour un voyage dans des conditions dignes. Un semi-remorque transportait leurs effets vestimentaires, un camion frigorifique contenant 1200 kits alimentaires. Alors qu'une équipe médicale dotée d'une ambulance médicalisée a accompagné le convoi.

Cette opération à laquelle ont participé entre autres des éléments du Croissant-Rouge algérien (CRA) et des bénévoles s'est déroulée dans de bonnes conditions, ajoute le communiqué de la wilaya de Tizi-Ouzou. Il convient de signaler que l'opération est la deuxième après une première qui a concerné près de 700 migrants. Ce premier convoi de rapatriement est intervenu, au début de l'été passé. Il convient de rappeler également que les conditions dans lesquelles vivent ces migrants ont été améliorées après leur transfert dans une habitation plus digne au niveau de la route d'Oud Aïssi. Auparavant, ces derniers vivaient dans des baraquements de fortune aménagés à proximité de la gare multimodale de la wilaya.

Par ailleurs, depuis quelque temps, plusieurs voix s'élèvent pour avertir de certaines dérives. Les migrants sont sur les routes en train de faire la quête d'argent. Bien que les populations locales se soient toujours montrées bienveillantes, il n'empêche que des comportements nuisibles ont été constatés. La presse a fait état de migrants qui tentaient, par des moyens détournés, de faire passer l'argent collecté de l'autre côté de la frontière. De véritables réseaux seront ainsi arrêtés par les services de la police à Tamanrasset et dans la wilaya du Sud. Ces derniers jours, avec le froid qui s'installe, plusieurs initiatives ont vu le jour afin de venir en aide. Souvent des initiatives individuelles à l'instar de celle de l'élue Moula Ouzna dont le soutien aux familles des migrants a été largement salué. D'ailleurs, suite à cette initiative, beaucoup de voix se sont élevées pour réclamer de rendre permanente l'initiative des restaurants Rahma et ne pas la limiter au mois sacré de Ramadhan. Les restaurants Rahma peuvent en effet, de l'avis de beaucoup de personnes, servir de lieu de refuge pour ces migrants encore non transférés. C'est d'ailleurs, une manière de donner plus de sens à ces restaurants de charité car les pauvres ne sont pas uniquement pauvres durant le mois de Ramadhan, mais durant toute l'année.

Enfin, notons que le transfert de ce nombre de migrants nigériens ne signifie pas qu'ils ne seront plus dans les ruelles des villes d'Algérie. Les populations locales se sont toujours montrées bienveillantes. C'est une tradition. Bien plus, c'est une nature.