ELLE A ATTEINT 5,8% À LA FIN DU MOIS DE NOVEMBRE 2017 L'inflation ajoute son grain de sel

Par Mohamed TOUATI -

Les prix des produits de consommation n'ont pratiquement pas cessé de flamber en plus de la dégringolade des cours de l'or noir qui ont laminé la trésorerie du pays.

L'année 2017 est sans doute à marquer d'une pierre blanche. Nos compatriotes qui ont souffert d'un été exceptionnellement chaud n'ont pas été épargnés non plus par une hausse tout aussi excessive de la mercuriale. Les prix des produits de consommation n'ont pratiquement pas cessé de flamber, en plus de la dégringolade des cours de l'or noir qui ont laminé la trésorerie du pays. Revenir du marché avec un couffin plein relève d'un exploit pour la ménagère. Le kilogramme de pomme de terre évolue autour des 70 dinars, celui de la tomate autour des 150 dinars. Même les fruits de saison tels que l'orange ou la mandarine demeurent pratiquement hors de portée des petites bourses. Résultat: il a été enregistré près de 6% d'inflation durant les 11 premiers mois de 2017. «L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel a été de 5,8% jusqu'à novembre 2017», a annoncé l'Office national des statistiques cité par une dépêche de l'APS datée d'hier. «L'évolution des prix à la consommation en rythme annuel en novembre 2017 est le taux d'inflation moyen annuel calculé en tenant compte de 12 mois allant de décembre 2016 à novembre 2017 par rapport à la période allant de décembre 2015 à novembre 2016.»,expliquent par ailleurs les experts de l'ONS. Les hausses les plus significatives ont été enregistrées par la viande de poulet qui a augmenté de 12,8% et de la pomme de terre qui a effectué un bond de 8,8%. Les prix des biens alimentaires ont affiché une baisse de 0,6%, en novembre 2017 par rapport au mois de novembre 2016. «Quant à la variation mensuelle des prix à la consommation en novembre, qui est l'indice des prix du mois de novembre par rapport à octobre 2017, elle a marqué une baisse de 0,04%.» a ajouté la même source. A quoi est dû ce léger recul? «Les prix des produits agricoles frais ont reculé de 1,4% en raison d'une chute de l'ordre de 19,3% des prix des légumes frais», soulignent les rédacteurs du document de l'Office national des statistiques. Le rapport de l'ONS fait par contre ressortir une hausse modérée de l'ordre de 0,1% des prix des produits agroalimentaires (industrie alimentaire). Pour se meubler et se soigner, se déplacer..., les Algériens devront par contre payer davantage. Par groupe de biens et services, les prix de l'habillement-chaussures et ceux des transports et communication ont connu une hausse de 0,5%. Quant aux prix du groupe santé-hygiène corporelle, ils ont augmenté de 0,4% et ceux du groupe divers sont montés de 1%. Après les dépenses exceptionnelles du mois de Ramadhan, il a fallu faire face aux dépenses exceptionnelles et simultanées occasionnées par la rentrée des classes et le sacrifice du mouton de l'Aïd. La flambée des prix des produits de large consommation ne donne pas l'impression de vouloir laisser le moindre répit aux Algériens. Pour rappel, la loi de finances 2017 prévoit une inflation de 4%. Une légère accalmie avait pourtant été constatée au mois d'août dernier concernant le prix des viandes blanches, le poulet, notamment dont le kilogramme était cédé autour de 250 DA ainsi que le poisson, la sardine en particulier dont le prix du kg oscillait autour de 150 DA. Des baisses ont été enregistrées en ce qui concerne la viande blanche (-5,2%) et les poissons (-2,3%), avait indiqué l'ONS dans son précédent rapport. La situation semble s'être dégradée. Ce qui laisse une faible marge de manoeuvre au gouvernement pour limiter l'inflation à 4%, comme prévu dans la loi de finances 2017.La planche à billets qui est entrée en action contribuerait à contrecarrer cet objectif, affirment certains experts. L'inflation a incontestablement ajouté son grain de sel.