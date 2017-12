CONCLUSIONS DE LA DERNIÈRE TRIPARTITE La classe politique partagée

Par Nadia BENAKLI -

Si les partis de la coalition se félicitent de cette démarche, l'opposition affiche d'ores et déjà ses craintes.

Des avis pour et d'autres contre. Les partis politiques n'ont pas tous apprécié les dernières conclusions de la 22e réunion de la tripartite qui s'est tenue samedi dernier à la Maison du peuple Abdelkak Benhamouda. Les partis de la coalition et ceux de l'opposition expriment des avis contradictoires sur la démarche conclue entre le gouvernement, l'Ugta et le patronat. Le Rassemblement national démocratique RND soutient la démarche du gouvernement. «Nous adhérons et nous encourageons cette initiative qui vise le renforcement du dialogue social», a affirmé son porte-parole, Seddik Chihab qui estime que cette action dénote de la volonté du gouvernement d'aller de l'avant. Contacté par nos soins, ce responsable du RND ne voit pas d'inconvénient pour la privatisation des moyennes entreprises. «Ce que nous cherchons c'est l'efficacité, peu importe le statut de l'entreprise, l'essentiel qu'elle soit productive», a-t-il expliqué en guise de justification. Seddik Chihab défend la démarche du gouvernement qui vise à sauvegarder les entreprises stratégiques en cédant la gestion des petites entreprises au privé. «Nous avons trop tardé sur ce choix, l'Etat ne peut pas continuer à tout gérer», a-t-il affirmé tout en précisant que le secteur privé a montré ses preuves partout ailleurs. Pour lui, si le privé est capable de prendre le relais et de rentabiliser les entreprises pourquoi ne pas l'encourager. Chihab estime toutefois que l'Etat doit rester vigilant. Le parti du FLN n'est pas non plus contre cette démarche. «L'essentiel est le fait que les entreprises stratégiques ne sont pas concernées par ce processus de privatisation», a fait remarquer Rachid Assas, membre du bureau politique du parti. Joint par téléphone, ce dernier a affirmé que son parti n'a pas encore consulté la Charte de partenariat public-privé pour donner son avis, mais soutient tout de même la démarche du gouvernement. «Oui à la privatisation, mais il ne faut pas toucher aux entreprises stratégiques», a-t-il réitéré tout en rappelant que la position du parti est très claire sur ce point. Si les partis de la coalition se félicitent de cette démarche, l'opposition affiche d'ores et déjà ses craintes. Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) se montre critique envers le gouvernement. «On est en train de tourner en rond», a déclaré Naâmane Laouer, membre de la direction du parti. Ce dernier résume la situation par le manque de stratégie économique claire. Selon lui, le gouvernement réagit en fonction des fluctuations des prix du pétrole en décidant de relancer le processus de privatisation des entreprises à chaque fois que le prix du baril chute sur le marché international. «L'expérience a montré que des entreprises nationales ont été bradées au dinar symbolique sans pour autant apporter de la valeur ajoutée à l'économie nationale», a-t-il rappelé en guise d'argument au titre de ses propos. Il a cité dans ce sens l'exemple du complexe sidérurgique d'El-Hadjar qui fait perdre au Trésor public des milliards sans pour autant apporter des résultats probants. Naâmane Laouer ne comprend pas pourquoi des entreprises privées sont plus productives et rentables que celles du secteur public. Ce dernier a fini par répondre à sa question en précisant: «On ne choisit pas les responsables compétents au sein des entreprises publiques.» Le Parti des travailleurs qui est connu par sa position d'adversaire farouche à la politique de privatisation observe toujours le silence. Toutes nos tentatives de contact ont été vaines. Le parti qui a souvent l'habitude de commenter les différentes décisions ou faits sur sa page facebook, ne s'est pas du tout manifesté. Ce qui est certain, la secrétaire générale du parti, Louisa Hanoune, va rebondir sur le sujet pour dénoncer la relance de ce processus de privatisation.