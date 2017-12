IMANE BENDAOUD, EXPERTE ET CEO DE CELERSHIP, À L'EXPRESSION "Les Algériens rêvent de ce nouveau monde"

Par Walid AÏT SAÏD -

Imane Bendaoud est la cofondatrice et directrice générale de Celership, une entreprise spécialisée dans les métiers de l'Internet. Cette jeune passionnée, malgré les opportunités qu'elle a eues, a décidé de rester au pays pour contribuer à l'essor du Web «made in bladi». Dans cet entretien, cette très dynamique jeune fille nous donne les raisons de l'effervescence que connaît ces derniers temps le marché des applications mobiles en Algérie, elle évoque également le «e-paiement» et les entraves qui empêchent son développement. Appréciez-plutôt...



L'Expression. Le marché des applications mobiles est en pleine effervescence ces dernières semaines avec l'émergence d'appli «made in bladi» telles que Yassir, Winrac...Comment expliquez-vous cet engouement?



Imane Bendaoud. Oui, je confirme. Le marché algérien des applications connaît un engouement sans précédent étant donné que le besoin des utilisateurs est exprimé dans ce sens. Les Algériens voient le reste du monde se faciliter la vie à travers l'usage de la technologie OnDemand (Vod, ndlr) et applications personnalisées, ils attendent donc une réponse du marché local dans ce sens. En fait, c'est simple, les Algériens sont prêts à intégrer ce nouveau mode d'interaction dans leur quotidien. Ils rêvent de ce nouveau monde qui doit leur rendre la vie plus facile. Après tout, les applications dont on parle ne sont que des micro-services qui répondent aux besoins des utilisateurs. Une application n'est qu'une forme de facilitation de divers aspects du quotidien de la vie des individus. Ce marché encore vierge ne demande donc qu'à être conquis.



Alors que le paiement électronique tarde encore à s'imposer dans le quotidien des Algériens, pensez-vous que ces applications ont une chance de réussir dans le contexte actuel? D'ailleurs, d'où puisent-elles leurs sources de revenus?

L'adoption du canal électronique comme moyen de paiement n'est pas en retard, mais nécessite une maturation de l'utilisateur tel qu'a été le cas pour le chèque et les autres moyens classiques de paiement. Entre-temps, les développeurs d'applications Web et mobiles ont trouvé un moyen de contourner cette difficulté. Ils offrent divers services et avantages à leurs clients afin de les fidéliser à travers l'instauration d'un climat de confiance entre prestataires de services et utilisateurs. Jusque-là, les revenus de ces derniers sont capturés par les canaux de paiement ordinaires, à savoir les comptes courants. La mise à disposition de passerelle de paiement par la Société d'automatisation des transactions interbancaires et de monétique (Satim) doit impérativement connaître une démocratisation. Ceci est bloqué par l'inaptitude des instances publiques quant à la sécurisation de ce canal. Des compétences purement algériennes telles que Celership Algérie mettent à disposition leur savoir-faire technique pour combler ces insuffisances.



Justement, votre entreprise, Celership, vise à baliser le terrain aux jeunes entrepreneurs du domaine avec l'événement Lemma pro. Dites-nous en plus...

Lemma Pro est notre initiative pour promouvoir et plaidoyer l'entrepreneuriat 3.0 en Algérie à travers l'initiation des entrepreneurs aux nouvelles formes de l'action d'entreprendre, et l'adoption des nouvelles pratiques de l'offre de produit et du marketing digital, de la sécurisation et de l'automatisation de l'entreprise algérienne.

Ceci nécessite un travail sur le fond et le mode de réflexion de l'entrepreneur, d'où les soirées Lemma Pro qui se feront sous forme de coaching par des experts au profit des participants, tout en restant dans une ambiance conviviale et relaxante, favorisant l'échange et la construction de relations professionnelles durables.

Chaque jeudi donc, on regroupera les acteurs du domaine afin de créer le premier grand réseau d'entrepreneurs algériens dans l'ère de la digitalisation. Tout le monde est le bienvenu...