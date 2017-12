DES CARGAISONS ENTIÈRES JETÉES À LA MER La mafia de la sardine sévit

Par Brahim TAKHEROUBT -

Du poisson que le pauvre ne mangera pas

Ce que montre cette vidéo n'est que la partie visible de l'iceberg. En haute mer le poisson Algérie est vendu en devises fortes à des pays tiers.

Une vidéo, montrant des marins-pêcheurs en train de rejeter une grande quantité de sardines à la mer, fait le tour de la Toile actuellement en Algérie. On voit sur cette vidéo un marin-pêcheur et ses compagnons vider plusieurs casiers remplis de sardines sans état d'âme et ce pour ne pas la vendre à bas prix qui serait à la portée du consommateur. Avec une preuve pareille, les pouvoirs publics doivent ouvrir une enquête pour identifier les acteurs de ces faits inqualifiables. La rigueur de la punition à infliger à ce gâchis doit servir de leçon à de pareils comportements. Face à la flambée excessive des prix de cette «viande du pauvre», l'association pour la protection et l'orientation du consommateur l'Apoce, a lancé en mars dernier, un appel pour le boycott de la sardine. Ce produit, qui était jadis à la portée de toutes les bourses, est devenu inaccessible aux citoyens modestes. Ce n'est pas la première fois que cette association tire la sonnette d'alarme. On s'est toujours demandé sur les raisons de la flambée des prix de la sardine dans un pays qui présente 1200 km de côtes, on nous servit toutes sortes d'arguments y compris celui d'un «plancher marin insuffisant». On avait une partie de l'explication. On savait déjà que les 31 ports de pêche des wilayas côtières du pays sont entre les mains d'un lobby qui ne dit pas son nom. Ils font la transaction sur-le-champ et la marchandise, aussitôt embarquée, file vers une destination inconnue où elle est revendue en seconde main. Maintenant on a une seconde patrie de l'explication. Ce que montre cette vidéo n'est que la partie visible de l'iceberg. En haute mer, le poisson Algérie est vendu en devises fortes à des pays tiers.

Cette vidéo que les internautes attribuent vraisemblablement au port de Mostaganem, est-elle un acte isolé? Qui peut nous garantir qu'il ne s'agit pas d'un comportement habituel chez certains marins pêcheurs dans le but de garder les prix de la sardine au-delà de la barre des 500 DA. Cette vidéo nous amène à nous poser une série de questions sur ce qui se passe en haute mer pour le cas du poisson. Nous devons l'affirmer sans sourciller: il y a aujourd'hui dans notre pays une mafia de la mer. Elle contrôle le prix de la sardine et elle vend le poisson algérien à des pays au prix fort de la devise. Une vraie mafia à combattre avec la plus ferme rigueur. Autre question qui aggrave leur cas: quelles relations ont-ils avec les harraga, ne font-ils pas partie des réseaux de passeurs? C'est au service de sécurité d'éluder toutes ces interrogations qui portent atteinte à la sécurité et à l'économie nationale.