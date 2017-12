TRANSPORTS, «FOOD», CIRCULATION, COMMERCE SUR VOTRE PORTABLE Ces applications qui changent le quotidien

Par Walid AÏT SAÏD -

Le portable, une révolution qui a changé notre quotidien

De jeunes génies bien de chez nous se concurrencent pour développer des applications qui répondront aux attentes des citoyens afin de les «plonger» dans un monde merveilleux, où tout paraît soudainement plus facile...

Yassir, Wesselni, Gari, Winrac, Nakoul,...Ce sont des mots bien de chez nous qui ont inspiré nos petits génies de l'informatique pour en faire des applications mobiles, en effet à l'avènement de la 3G et la 4G, en attendant de voir naître des applications «made in bladi» à même de changer la vie des Algériens! Néanmoins, la révolution tant attendue n'a pas eu lieu «faute d'un environnement propice à leur développement», justifient les experts qui dénoncent notamment le retard qu'a pris l'instauration du paiement électronique. Malgré ce terrain des plus minés, certains passionnés ont tenté le coup en lançant quelques applications qui n'ont toutefois pas connu un grand succès à l'instar du GPS en ligne be-on road ou celle de retouche photo pixlr Express. Néanmoins, l'abnégation de ces développeurs a permis de créer une communauté qui a balisé le terrain afin que nos téléphones intelligents prennent l'accent algérien. Ainsi, sans trop faire de bruit, des start-up sont nées.

Elles se concurrencent pour développer des applications qui répondront aux attentes des citoyens pour faciliter leur quotidien en offrant des services à valeur ajoutée: bons plans, cadeaux, informations... et de moins en moins de push publicitaire. La vente, l'achat, le transport, l'information... sont ainsi autant de domaines qui ont connu une nouvelle vie. Ainsi, les sites de vente tels que Ouedkniss et Jumia ont créé leurs applications mobiles. Ils y exposent des produits en ligne grâce à des catalogues virtuels disponibles directement sur leurs téléphones, afin que les clients les parcourent et les commandent directement. On appelle tout cela le mobile commerce (ou m-commerce, correspondant à l'utilisation de technologies sans fil, dans le commerce). Cette technologie aide également les entreprises à mieux répondre aux attentes de leurs clients pour faire des études de marché plus précises. C'est d'ailleurs, à ces études que les applications en vogue ont vu le jour, car ciblant exactement les grands besoins des Algériens. Par exemple, qui d'entre vous n'a pas essayé d'expliquer pendant des heures à ses proches le chemin pour qu'ils vous rejoignent où vous vous trouver? Eh bien le problème ne se pose plus avec Winrac. C'est à la jeune start-up algérienne Labfender qu'on doit cette application qui permet la création d'itinéraire facilement en utilisant les services de messagerie tels que Whatsapp et Viber ou bien par simple SMS. Avec Winrac, le destinataire avec qui vous voulez partager votre itinéraire n'a pas besoin de connaître votre position GPS ni d'installer aucune application! Seul le destinataire de l'itinéraire doit avoir l'application Winrak- itinéraire GPS. Winrak se démarque des autres applications de partage d'itinéraire et de géolocalisation GPS par sa facilité d'utilisation. En effet, elle va envoyer un simple lien à la personne désirant vous rejoindre. Cette dite personne, n'aura plus qu'à cliquer sur le lien pour générer un itinéraire précis de l'endroit où il se trouve jusqu'à l'endroit où vous vous trouvez grâce à vos coordonnées GPS.

Une vraie révolution, mais qui n'est rien par rapport à celle que veulent provoquer les «Uber algérien» en mettant fin au diktat des «taxieurs», comme on les appelle chez nous. L'Algérie est le seul pays au monde où c'est le chauffeur de taxi qui choisit la destination, non sans vous saigner au moment de régler la course qui dépend de la tête du client et non du...compteur. Yassir et son concurrent Wesselni se sont inspirés de ce qui se fait à l'étranger, tout en l'adaptant à notre réalité pour offrir un service de transport innovant qu'on peut utiliser avec son smartphone n'importe où et n'importe quand.

Il permet à chacun de réserver un chauffeur et de se déplacer en toute sécurité. Leur principe? Mettre en relation des chauffeurs professionnels ou particuliers et les personnes qui ont besoin de se déplacer par le biais de leurs smartphones. Ils vous indiquent le nombre et lieux des chauffeurs qui se trouvent autour de vous et vous n'avez plus qu'à attendre que l'un d'entre eux réponde à votre demande.

Le prix de la course est directement affiché, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. C'est rapide et sécurisé et tout le monde est content car ces applications permettent aux citoyens lambda disposant de véhicules d'arrondir leurs fins de mois

Si vous ne trouvez toujours pas que c'est une révolution, alors... Gari. Ce n'est pas une insulte mais le nom de l'application qui vous permet de ne plus tourner pendant des heures pour trouver une place ou se garer. Nommée Gari, et développée par la start-up Touchia Consulting, l'application se base sur un principe simple: un automobiliste cherche un lieu où stationner et l'indique sur l'application qui le géolocalise. L'automobiliste qui, lui, quitte sa place de stationnement signale que celle-ci se libère et attend son nouvel occupant jusqu'à son arrivée. Qui va avoir la patience d'utiliser l'application? Eh bien les concepteurs ont pensé à tout. Pour fidéliser les utilisateurs, ceux qui auront les meilleurs gagneront des cadeaux conséquents. Des motivations qui ont pour but de rendre Gari comme un geste à faire automatiquement quand on quitte notre place de parking. Entre Yassir, Wasselni, Gari et l'application internationale google Maps, devenu le meilleur ami des conducteurs, les automobilistes sont les plus grands gagnants de la bataille du contenu algérien sur mobile. Cependant, on trouve d'autres «appli» qui essayent de faire leur nid sur d'autres domaines tels que la nourriture avec Nakoul qui se propose de faire la livraison de bons petits plats cuisinés, où que vous soyez dans la capitale et à n'importe quelle heure et ce, grâce à un petit clic. On trouve même des applications de beauté qui promettent de vous envoyer dans l'heure des coiffeurs ou coiffeuses à domicile tels que Barberhome...C'est donc cela le monde merveilleux des applications, où tout paraît soudainement plus facile...