BEJAIA La police sévit

Par Arezki SLIMANI -

Les forces de l'ordre aux avant-postes contre la criminalité

La drogue, les vols et les agressions sont au menu des activités de la sûreté de la wilaya de Béjaïa. Aux quatre coins de la région, ce service sévit, élucidant par-ci des affaires et interpellant par-là leurs auteurs.

Au cours de rondes routinières dans la ville de Béjaïa, la police a arrêté trois individus. Les éléments de la brigade antistups de la police judiciaire de la sûreté de wilaya ont enclenché les recherches lorsqu'ils ont suspecté un groupe de personnes, dont l'un d'eux a tenté, en voyant les policiers, d'avaler un morceau de drogue. CH. L, 39 ans et A.I. 53 ans ont assisté par la suite à la perquisition de leurs domiciles où les policiers ont mis la main sur une quantité de 221 g de kif, des psychotropes. L'enquête s'est poursuivie aboutissant à l'identification puis l'arrestation du troisième suspect, en l'occurrence, A.N. âgé de 46 ans. Ce dernier est connu des services de police pour ses antécédents judiciaires. Les trois individus devront comparaître pour possession de drogue et sa commercialisation, achat de drogue en vue de la revendre, détention de psychotropes en vue de les consommer. Ils sont présentement écroués. A El Kseur, c'est l'affaire de la mosquée El-Forkane qui vient d'être élucidée. L'auteur du vol de la caisse de la «zakat» a été arrêté. «L'auteur du vol de l'argent de la caisse de l'aumône zakat de la mosquée El Forkane de Berchiche dans la commune d'El Kseur a été arrêté par les éléments de la sûreté urbaine de la localité», a confirmé hier, la cellule de communication de la sûreté de wilaya. Cette enquête concluante a été enclenchée suite à des informations faisant état du vol d'une somme d'argent de la caisse de la zakat. L'auteur utilisait pour cela une colle. Aidés par l'imam de la mosquée, les policiers ont entrepris la surveillance d'un suspect qui a été par la suite pris en flagrant délit. Il sortait les billets de banque de la caisse avec un fil et de la colle. Ce dernier avait en sa possession 43 000,00 DA. Il s'agit de S.A. âgé de 54 ans et étranger à la ville. Présenté devant le procureur de la République près le tribunal d'Amizour, il a été condamné à 5 années de prison ferme et une amende de 5000,00 DA», précise la même source. A Tichy, c'est un gang de voleurs qui est tombé dans les filets de la policé. Composé de trois individus, il était spécialisé dans le vol de magasins. L'affaire fait suite à un appel téléphonique de la gendarmerie faisant état de la présence au niveau de la brigade de la localité d'un individu blessé des suites d'une agression.Ce dernier portant les initiales de K.M. âgé de 36 ans et natif de la wilaya d'Oum El-Bouaghi aurait participé à un méfait qui avait mal tourné. Les aveux de ce dernier, qui est impliqué dans une affaire de cambriolage de magasins avec deux autres individus, en l'occurrence, K.F. âgé de 23 ans et B.N. H. âgé de 26 ans, ayant pris la fuite à bord d'un camion vers une direction inconnue, aboutiront grâce à des rondes, à la découverte du camion en question garé dans une rue de la ville à bord de laquelle se trouvaient deux réfrigérateurs, un arrache-clous, une balance électronique. «Après enquête il s'est avéré que ces matériaux ont été volés de deux magasins commerciaux dont les propriétaires qui ont été contactés ont confirmé le vol», précise la même source. Ils ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Béjaïa qui les a cités à comparaître pour «association de malfaiteurs, vol qualifié de nuit et dégradation volontaire de bien d'autrui».