LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION ASSURE "Le soutien de l'Etat à la presse n'est pas suspendu"

Par Hasna YACOUB -

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a assuré, hier, à Oran que le soutien de l'Etat à la presse «n'est pas suspendu», mais ne «sera plus comme avant» en raison de la crise économique.

Invité au Forum du quotidien Ouest Tribune, le ministre a ajouté que sans ce soutien permanent de l'Etat, de nombreux journaux auraient cessé de paraître, assurant que l'Etat ne fait «aucune distinction entre presse publique et presse privée». Le ministre a également signalé l'existence d'un fonds de soutien à la presse en cours de constitution. Cependant, «le responsable de la gestion d'un journal est son propriétaire», a tenu à nuancer Kaouane, insistant sur le fait que «l'Etat ne peut être considéré responsable de l'essor ou de l'échec et de la fermeture d'un journal». Djamel Kaouane a également rappelé le soutien à l'impression.

Il a, dans le même sillage, appelé à développer la performance des médias afin d'augmenter leurs lectorats et attirer davantage d'annonceurs, ne manquant pas d'inviter les patrons à octroyer aux journalistes un salaire respectable. Concernant la polémique au sujet de tamazight, Djamel Kaouane a indiqué que ce problème a été intentionnellement suscité pour manipuler les jeunes. En réponse à une question sur la formule de partenariat entre les secteurs public et privé et ses éventuelles mises en oeuvre dans le secteur de la communication, le ministre a expliqué que cette formule concerne uniquement les entreprises économiques. S'agissant de l'installation de l'Autorité de régulation de la presse écrite, le ministre de la Communication a déclaré que l'important ne réside pas dans la date d'installation de cet organe mais dans son étude globale, conformément à la loi et au processus devant le régir.

A noter enfin que le ministre de la Communication a indiqué que 10 domaines ont été proposés pour le thème de la 4ème édition du Prix du président de la République du journaliste professionnel 2018, mais aucun n'a été retenu pour le moment.