Démantèlement d'un réseau criminel spécialisé dans le pillage de sable

La brigade de la Gendarmerie nationale de Rouïba a démantelé un réseau criminel, composé de huit individus dont deux mineurs, spécialisé dans l'extraction et le pillage de sable, a indiqué un communiqué de la cellule de communication et des relations publiques du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger. Les huit membres de ce réseau, qui activait au niveau des plages de Réghaïa, ont été arrêtés en flagrant délit après une filature par la brigade de gendarmerie qui a saisi, lors de cette opération, deux camions chargés de sable ainsi qu'un véhicule utilitaire utilisé en éclaireur pour échapper au contrôle des services de sécurité, ajoute le communiqué. Selon la même source, l'opération s'est soldée par la récupération de quatre mules exploitées dans l'extraction de sable ainsi que la récupération de 620 sacs de 50kg de sable. Les mis en cause seront présentés, après finalisation de la procédure légale, devant les juridictions compétentes pour les chefs d'accusation d'extraction et pillage de sable et d'atteinte à l'environnement marin, conclut le communiqué.