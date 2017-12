AÏN DEFLA 3 morts et 2 blessés dans un accident de la route

Trois personnes sont décédées et deux autres ont été blessées à Aïn Defla dans un accident de la circulation survenu sur la Route nationale (RN) N°4.

L'accident s'est produit au lieu-dit Soufaye situé à la sortie est de Khémis Miliana lorsqu'un véhicule touristique est entré en collision avec un véhicule utilitaire roulant en sens inverse, causant le décès de trois personnes âgées entre

25 et 30 ans et des blessures graves à deux autres.

La violence du choc a été telle que les deux véhicules ont dérapé avant de se précipiter dans l'oued Soufaye.