DJAMEL KAOUANE À SIDI BEL ABBÈS "La presse doit mobiliser les citoyens pour servir le pays"

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a insisté hier à Sidi Bel-Abbès sur le rôle important que doit assumer la presse algérienne dans la mobilisation des citoyens pour servir le pays, surtout dans les moments difficiles. Animant une conférence de presse à l'occasion de sa visite dans la wilaya, le ministre a situé le rôle de la presse dans l'orientation de l'opinion publique vers le service du pays pour sortir de la crise, tout en valorisant les efforts déployés par l'Etat en vue d'améliorer les conditions de vie des citoyens et promouvoir la culture du travail. Djamel Kaouane a mis l'accent, dans ce sens, sur la conjugaison des efforts pour mettre en exergue les acquis à préserver, ainsi que sur l'adaptation de la presse aux grands projets inscrits dans le cadre du développement local et l'ouverture sur la société, surtout les jeunes pour leur rappeler le rôle attendu d'eux pour servir le pays. Djamel Kaouane a affirmé, par ailleurs, que la presse algérienne jouit d'une liberté d'expression dépassant tous les obstacles et frontières, ce qui lui exige de respecter l'éthique de la profession en présentant une information objective adaptée aux événements locaux et basée sur des sources crédibles. Dans la commune de Sfisef, le ministre s'est recueilli devant la stèle commémorative de 11 enseignantes et un enseignant assassinés par des terroristes en 1997, rappelant les sacrifices consentis par la génération d'hier et les efforts de l'Etat pour rétablir la paix et la sécurité. Djamel Kaouane a inspecté, lors de cette visite, le centre régional de télédiffusion (TDA) dans la commune de Sidi Hamadouche. Il a valorisé, à l'occasion, les efforts déployés pour s'adapter à l'évolution des technologies de communication et d'information. Dans la commune de Sidi Bel-Abbès, le ministre s'est enquis du projet de réalisation du nouveau siège de la radio régionale, où il a donné des instructions pour l'accomplissement des travaux et sa réception dans les plus brefs délais. Enfin, le ministre a rencontré des journalistes locaux et a honoré les familles de journalistes locaux décédés dont Douadji Mourad de L'Expression, Boumdoul Kadi, Djelloul Djeddi, et Mehdi Kada.