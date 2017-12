UN AFRICAIN TENTE DE SOUTIRER UN MILLIARD DE CENTIMES À SA VICTIME L'arnaque du nettoyant miracle des billets de 100 euros

Les services de la sûreté de la wilaya d'Alger ont arrêté un ressortissant africain pour falsification de billets de banque en coupures de 100 euros dans une affaire d'escroquerie, de faux et d'usage de fausse monnaie et d'usurpation d'identité, a indiqué un communiqué de ces mêmes services. Les services de sûreté de la circonscription administrative de Rouiba ont reçu une plainte déposée par un citoyen contre un ressortissant africain pour escroquerie et dans laquelle il a expliqué avoir été sollicité, il y a une dizaine de jours alors qu'il se trouvait à Rouiba, par le mis en cause qui lui a demandé une aide de 10 millions de centimes pour retirer un colis de deux millions d'euros en provenance d'une banque suisse, ajoutant qu'après lui avoir donné cette somme, le mis en cause est revenu une heure après avec une caisse métallique fermée par un code et qu'une fois au domicile de la victime dans la wilaya de Boumerdès, l'inculpé a effectué un appel téléphonique, en actionnant le haut- parleur, pour obtenir le code de la caisse, qui une fois ouverte, contenait des billets couverts d'une peinture verte, précise la même source.

Le communiqué précise que le mis en cause a remis à la victime deux billets, qu'il a lavés et qui se sont avérés être en coupures de 100 euros, en lui demandant de s'assurer auprès d'une banque que ce ne sont pas des faux.

Une fois sa victime rassurée, le mis en cause lui a réclamé un milliard de centimes pour l'achat d'un produit qui nettoierait la peinture verte. Prise de doute, la victime a déposé plainte devant les services de sûreté de la circonscription administrative de Rouiba qui ont fait le lien avec une plainte similaire déposée auprès de la police judiciaire de la même circonscription. Après d'intenses investigations, l'inculpé a été identifié et arrêté en reconnaissant les faits qui lui sont reprochés.

L'enquête a révélé son implication dans l'usurpation de neuf identités. Après finalisation de la procédure légale, l'inculpé a été présenté par-devant le procureur de la République territorialement compétent, qui a ordonné son placement en détention provisoire.