UNE FILLE TUÉE ET TROIS AUTRES BLESSÉES Camion fou à Constantine

Un camion à ordures, fou, a écrasé dans sa course folle hier la petite fille Nassiba et blessé trois autres petites filles dans la commune de Hamma Bouziane dans la wilaya de Constantine, a rapporté le site électronique DIA. Les quatre petites filles jouaient tranquillement devant la maison quand un camion qui a visiblement perdu ses freins les percute violemment. La petite fille Nassiba, écrasée, décède sur le coup alors que ses amies seront sérieusement atteintes de nombreuses blessures dont pour deux d'entre elles, très graves. L'accident a plongé la petite commune de Hamma Bouziane dans une grande consternation et les gens ne comprennent pas comment le mauvais sort s'est abattu sur de petites victimes innocentes. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les circonstances de l'accident et surtout situer les responsabilités de cet homicide involontaire.