AFFAIRE DU REJET DES CARGAISONS DE SARDINE EN MER Irrecevables justificatifs

Par Brahim TAKHEROUBT -

«Le comportement de ces pêcheurs est incompréhensible»

Annonçant l'ouverture d'une enquête sur ce scandale, le directeur de la pêche de la wilaya s'est rendu complice d'un autre scandale tout aussi grave.

Sans vigueur, sans fermeté, les autorités de la wilaya de Mostaganem ont réagi à l'affaire de la vidéo montrant des marins pêcheurs jetant de la sardine à la mer. On s'attendait à une réaction rigoureuse, à des mesures strictes et sans concessions on a eu droit à des propos lénifiants à la limite de justificatifs de l'acte. Annonçant l'ouverture d'une enquête sur ce scandale, le directeur de la pêche de la wilaya s'est rendu complice d'un autre scandale tout aussi grave. Dans sa tentative, maladroite, de justifier ce qui ne pouvait l'être, il a tout simplement avoué qu'il était au courant de ces faits qui remontent à il y a plusieurs mois «lorsque la sardine était cédée à 100 dinars le kilogramme». Fallait-il donc attendre tout ce temps, pour que ses services daignent réagir? Comment savait-il que la vidéo datait non pas de plusieurs jours, non pas de plusieurs semaines, mais de plusieurs mois. Certes il va falloir attendre les résultats de l'enquête, mais ce responsable doit s'expliquer ou tout au moins clarifier ses propos qui prêtent réellement à confusion. La même réserve a été relevée chez le coordinateur du bureau local de l'Union des commerçants et artisans algériens (Ugcaa), Taïfour Mohamed El Hadj n'a pas voulu se précipiter. «Le comportement de ces pêcheurs est incompréhensible. Les sardines pêchées ne seraient pas conformes aux normes exigées, en matière de taille et de poids, pour leur commercialisation. Elles seraient peut-être impropres à la consommation. Ce qui expliquerait leur rejet à la mer», a-t-il déclaré, comme pour dire qu'il faut attendre la fin de l'enquête diligentée par la wilaya avant de s'exprimer. Taïfour Mohamed El Had nous apprend quand même un fait important: finalement on se soucie en Algérie des normes exigées en termes de taille et depuis, de la sardine avant qu'elle ne soit commercialisée! Incroyable déclaration, inconcevable justification. Alors que les faits sont là avérés: il y a des cargaisons jetées en mer et on trouve à redire. Décidément, la mafia de la sardine est intouchable. Que dire alors du département de l'agriculture et de celui du commerce qui se complaisent dans un silence à la limite de la complicité? Que vont-ils encore nous avancer comme argument? Une vidéo montrant des marins pêcheurs en train de rejeter une grande quantité de sardines à la mer, fait le tour de la Toile actuellement en Algérie. On voit sur cette vidéo un marin-pêcheur et ses compagnons vider plusieurs casiers remplis de sardines sans état d'âme et ce pour ne pas la vendre à bas prix qui serait à la portée du consommateur. Avec une preuve pareille, les pouvoirs publics doivent ouvrir une enquête pour identifier les acteurs de ces faits inqualifiables. On s'est toujours demandé sur les raisons de la flambée des prix de la sardine dans un pays qui présente 1200 km de côtes, on nous servit toutes sortes d'arguments y compris celui d'un «plancher marin insuffisant». On avait une partie de l'explication. On savait déjà que les 31 ports de pêche des wilayas côtières du pays sont entre les mains d'un lobby qui ne dit pas son nom. Ils font la transaction sur-le-champ et la marchandise, aussitôt embarquée file vers une destination inconnue où elle est revendue en seconde main. Maintenant on a une seconde partie de l'explication. Ce que montre cette vidéo n'est que la partie visible de l'iceberg. En haute mer, le poisson Algérie est vendu en devises fortes à des pays tiers. Cette vidéo que les internautes attribuent vraisemblablement au port de Mostaganem, est-elle un acte isolé? Qui peut nous garantir qu'il ne s'agit pas d'un comportement habituel chez certains marins pêcheurs dans le but de garder le prix de la sardine au-delà de la barre des 500 DA. Cette vidéo nous amène à nous poser une série de questions sur ce qui se passe en haute mer pour le cas du poisson. Nous devons l'affirmer sans sourciller: il y a aujourd'hui dans notre pays une mafia de la mer. Elle contrôle le prix de la sardine et elle vend le poisson algérien à des pays au prix fort de la devise. Une vraie mafia à combattre avec la plus ferme rigueur. Autre question qui aggrave leur cas: quelles relations ont-ils avec les harraga, ne font-ils pas partie des réseaux de passeurs? C'est aux services de sécurité d'éluder toutes ces interrogations qui portent atteinte à la sécurité et à l'économie nationales.