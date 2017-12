ABDELWAHID TEMMAR L'A AFFIRMÉ HIER "Tout pour le logement en 2018"

Par Madjid BERKANE -

«L'absence de contrôle des projets se pose encore»

La concession des logements prévue par la loi de finances 2018 permettra à quelque 15.0000 occupants de logements de vendre leurs biens.

L'année 2018 sera aussi celle du logement. Selon Abdelwahid Temmar ministre de l'Habitat, tous les programmes du logement verront le lancement de plusieurs milliers d'unités durant cette année. C'est le cas du programme du logement Aadl qui verra le lancement de 120.000 unités. C'est le cas aussi du logement promotionnel aidé(LPA) qui verra le lancement de pas moins de 15.000 unités et celui de l'habitat rural avec 100.000 unités. «Ce programme s'inscrit dans le cadre du programme du président de la République en termes de logements»,a précisé hier le ministre, en présidant la rencontre nationale d'évaluation du bilan de son département de l'année 2017. «L'année 2018 verra aussi la réalisation de nouvelles formules de logement, telles que le logement locatif», a indiqué en outre Abdelwahid Temmar, soulignant que la réalisation de ce programme coûtera pour le Trésor public des centaines de milliards de DA. Le ministre a saisi aussi l'occasion d'hier pour faire part de la nouvelle de la concession sur les logements, décidée par le gouvernement. Cette mesure est prévue, selon Abdelwahid Temmar, dans la nouvelle loi de finances 2018.

A la faveur de cette nouvelle mesure «quelque 150.000 actes de concession seront délivrés en 2018». Ceci va permettre, a précisé le ministre, aux occupants des logements de pouvoir vendre leurs biens. Pour ce qui est du programme Aadl, le directeur de l'Agence de l'Aadl Saïd Rouba qui est intervenu à l'occasion de cette rencontre, a indiqué que le début de l'année 2018 verra le payement de la deuxième tranche pour les souscripteurs du programme Aadl 2013. Le nombre des souscripteurs qui seront concernés par le payement de la deuxième tranche est de 78.000 souscripteurs à l'échelle nationale. Par ailleurs, le ministre de l'Habitat qui s'est arrêté sur le bilan de son département en 2017, a fait observer que beaucoup d'imperfections ont été constatées. «L'année 2018 sera sur ce plan l'année de correction de toutes ces lacunes», a-t-il insisté auprès des directeurs centraux et ceux des wilayas. Les directeurs de l'urbanisme au niveau des wilayas devront s'occuper désormais en premier lieu de l'aspect urbanistique de la ville et non pas de la réalisation des trottoirs. La concertation avec l'ordre des architectes à l'échelle locale et des universitaires doit être réinventé», a exigé en outre le ministre auprès de ses cadres. «L'octroi des projets souffre aussi de l'opacité à l'échelle des wilayas», a déploré le ministre. Les projets de réalisation des logements doivent être octroyés, selon Temmar, suite à un concours et non en fonction du favoritisme. «L'absence de contrôle des projets se pose encore», a fait remarquer le ministre, en soulignant qu'en raison de cette dernière, plusieurs projets ont été livrés avec des défauts. Evoquant le service public(la communication) au niveau des directions de l'urbanisme au niveau des wilayas, Abdelwahid Temmar a souligné que malgré les instructions qui ont été données par la tutelle dans ce sens, de nombreux directeurs de wilayas n'ont pas pris la peine d'ouvrir des pages facebook pour communiquer avec les citoyens. «Certains directeurs ont ouvert des pages, mais ils se sont contentés de la publication des photos», a-t-il déploré. Pour le ministre, ce genre de défaillance sera passible de sanctions durant l'année 2018. Et d'indiquer «que les directeurs de l'urbanisme au niveau des wilayas seront obligés d'envoyer des rapports trimestriels de leurs activités et c'est en fonction de ces derniers qu'ils seront évalués». Par ailleurs, et pour remédier à certaines défaillances, le ministre a fait savoir qu'une cartographie nationale sera élaborée au cours de 2018 quant aux concepteurs de logements. Un autre fichier national sera élaboré en coordination avec le ministère de l'Industrie quant aux petites entreprises. Les directeurs de l'urbanisme au niveau des wilayas doivent connaître exactement ces entreprises, et ce, afin de favoriser l'utilisation des matériaux locaux. A ce propos, Abdelwahid Temmar a indiqué que la politique de l'interdiction de l'importation des matériaux de construction sera maintenue en 2018.