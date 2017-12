BÉJAÏA Colère des villageois de Toudja

Par Arezki SLIMANI -

«Nous exigeons la reprise immédiate des travaux de réhabilitation de cette route»

Pour la deuxième journée consécutive, les habitants de la localité de Tayma ont fermé le chemin de wilaya n°43.

Les villageois frondeurs réclament l'aménagement du chemin traversant leur commune sur un linéaire de 45 km. L'absence d'une autorité pour les écouter a fait monter hier, d'un cran la tension. Cette fronde qui n'en finit pas trouve sa raison d'être dans le retard flagrant enregistré dans la réfection de cet axe routier devenu en ces temps de pluie impraticable tant à pied qu'en voiture. Les dizaines d'habitants de Toudja en fronde ont choisi l'entrée du village Tayma pour y installer leur campement, empêchant ainsi la circulation dans les deux sens. «Nous exigeons la reprise immédiate des travaux de la réhabilitation de cette route. Nos enfants éprouvent de la peine à rejoindre leurs établissements scolaires. Ça ne peut pas durer», s'insurge le chef de comité des villageois. Sur les lieux, nous avons réellement découvert un chemin dans un état de délabrement avancé. Nids-de-poule par-ci, bosses par-là, sans trottoirs et pratiquement pas de chaussée, cette route n'en est plus une au fil des années.

L'inexistence d'accotement et son étroitesse empêchent tout déplacement de quelque nature soit-elle, soulignent les protestataires, qui considèrent «impératif l'intervention des pouvoirs publics» du fait que cet axe routier, le CW43 traverse pratiquement tous les villages de la commune de Toudja. L'APC de Toudja, qui n'est pas restée inactive, a évalué, de son côté toute la priorité de la prise en charge de la réfection de cette route, mais ne dispose pas de moyens du fait que l'aménagement des chemins de wilaya relève de la tutelle. Hier la colère était encore de mise. Les frondeurs ne jurent de lever le blocus qu' présence des autorités, qui ironisent-ils «doivent «goûter» à la marche dans la boue». Les transporteurs en commun assurant la navette Toudja-Béjaïa qui empruntent cette route plusieurs fois dans la journée ont déjà eu à exprimer leur ras-le-bol, mais en vain. Ils ont d'ailleurs observé plusieurs fois, des actions de protestation pour exiger la restauration et l'élargissement de la chaussée. Les services de la direction des travaux publics de Béjaïa, qui se sont rendus au premier jour de la protesta sur les lieux, se sont engagés à prendre en charge la doléance des protestataires. Ces derniers campent encore sur leurs positions exigeant la reprise immédiate des travaux pour lever le blocus sur cet axe routier.

A noter que la dégradation de cet axe routier est induite par le passage des camions de grand tonnage exerçant pour le compte des entreprises en charge de la réalisation des programmes de logement Aadl de la wilaya de Béjaïa.