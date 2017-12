LE DG DE LA CASNOS À PROPOS DU PAIEMENT DE LA COTISATION Un délai de rigueur jusqu'au 31décembre

Par Massiva ZEHRAOUI -

Le siège de la Casnos

Acheuk Youcef Chawki a annoncé que le délai pour le paiement de ces cotisations est fixé au 31 du mois en cours.

Le directeur général de la Caisse nationale des assurances sociales des non-salariés Casnos, Acheuk Youcef Chawki, se veut ferme et catégorique, le paiement des cotisations de l'année en cours est une obligation pour les non-salariés débiteurs. «Je le redis encore, ce n'est pas une option et que celui qui ne respecte pas cela assume ses responsabilités», a-t-il averti hier à Alger, en marge d'une conférence de presse. Il a regretté par ailleurs qu'en ce qui concerne les taxieurs, le nombre d'affiliés à la Casnos demeure négligeable. Il fait savoir à ce propos qu'actuellement «ils sont au nombre de 97.000, mais parmi eux, seulement la moitié est inscrite au niveau de notre caisse». Il a soutenu ne pas comprendre le fait que des taxieurs ne manquent pas d'assurer leurs voitures, mais ne voient pas l'utilité d'assurer leur propre personne. Par conséquent, il les invite à s'inscrire le plus tôt possible. Il poursuit en argumentant qu'aujourd'hui «toutes les facilitations sont mises à la disposition leur permettant de bénéficier d'une protection sociale». Dans ce sens, il soulignera que s'agissant du payement des pénalités de retard en cas de non- régularisation de la situation d'une personne-là aussi des mesures de facilitations ont été introduites. Presque 100% des sanctions d'un assuré peuvent être épongées si bien sûr il a des conséquences atténuantes. «Il aura juste à nous présenter un justificatif ou une preuve de son incapacité à s'acquitter de cette somme», a-t-il indiqué. Le DG de la Casnos ajoute qu'en ce qui concerne les affiliés qui introduisent des recours, «c'est la moitié des pénalités qui sera supprimée. Il a considéré que cette démarche consistant à venir «au secours» de l'assuré démontre bien la bonne volonté de ses services à répondre plus ou moins aux besoins de ses affiliés. Pour ce qui est de la date butoir pour le paiement de la cotisation, celle-ci est fixée au 31 décembre 2017. Acheuk Youcef Chawki a annoncé que ses structures seront ouvertes tous les jours y compris samedi prochain. Il a tenu encore à rappeler que pour la personne ayant les moyens, il serait plus avisé de payer une cotisation plus conséquente. Car «cela va de soit, plus la cotisation est importante et plus la retraite sera conséquente», affirme-t-il. Le même responsable est longuement revenu sur les mesures de facilitations mises en place par la Caisse nationale des assurances sociales des non-salariés. Facilitations qu'il juge fructueuses, et pour cause; «Le nombre d'affiliés au niveau de la Casnos a littéralement explosé depuis.» Il a fait remarquer qu'en comparant l'année 2014 à l'année 2015, on constatera que le chiffre a doublé. «Je rappelle qu'en 2014, le nombre de cotisants a atteint les 450.000.» Soulignant que pour l'année écoulée, ce nombre déjà en hausse a battu des records atteignant «un taux de près de 95%», tout en considérant que cela revient aux dispositions incluses dans la loi de finances complémentaire de l'année 2015. Il ajoute que pour ce qui est de cette année, elle n'est que la consolidation de l'année qui l'a précédée. Il a par ailleurs assuré au passage que la santé financière de la Casnos connaît ses beaux jours. «Je tiens à faire savoir que la dette estimée à 2 500 milliards de dinars a été totalement remboursée», affirme-t-il. Avant d'ajouter qu'aujourd'hui la Casnos est clean, ses ventes sont équilibrées et que plus aucun problème ne réside au niveau de la branche des retraites. Acheuk Youcef Chawki renchérit en garantissant que la caisse dont il est le responsable compte bien poursuivre cette ligne qui est visiblement profitable sur tous les plans.