500 000 MICROENTREPRISES À TRAVERS LE PAYS L'Etat a déboursé 1 000 milliards de DA

Par Abdelkrim AMARNI -

C'est le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali qui a révélé hier ces chiffres

Plus de mille (1.000) milliards de DA de microcrédits ont été accordés par les banques publiques aux micro-entreprises depuis la mise en place des dispositifs de soutien de l'emploi des jeunes jusqu'à septembre 2017, a indiqué hier, à Alger le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Mourad Zemali. Sur l'ensemble de ces crédits bancaires, plus de 800 milliards de DA (mds DA) ont été octroyés par les banques à 370.000 micro-entreprises créées dans le cadre du dispositif de l'Agence nationale de soutien de l'emploi des jeunes (Ansej), a précisé le ministre lors d'un atelier sur la microfinance, organisé par l'Association des banques et établissements financiers (Abef) dans le cadre des ateliers Expofinances 2017, en marge de la Foire de la production algérienne. En outre, 141.000 micro-entreprises, créées dans le cadre du dispositif de la Caisse nationale d'assurance-chômage (Cnac), ont bénéficié d'un montant global de 322 mds DA de microcrédits bancaires. Ces financements, qui ont ainsi profité à plus de 500.000 bénéficiaires, ont permis la création, depuis leur lancement jusqu'à fin septembre 2017, de plus de 1,2 million d'emplois et ce, uniquement pour la phase du début d'activité. La rencontre d'hier a gravité autour du thème «La finance au service du développement économique de l'Algérie» au cours de laquelle quelques principes directeurs de la micro finance (MF) ont été énoncés. La MF, selon l'intervenante Mme Attig, est «une source de financement alternative pour atteindre les pauvres afin d'améliorer leurs situations financière et sociale.» Avec des taux d'intérêt élevés, (une moyenne de 23%), les institutions de micro financement, se doivent d'offrir des produits innovants et attractifs. La transformation des institutions en banques ou la pénétration du marché de la micro finance par les banques traditionnelles pose la question sur le rôle que ces dernières peuvent ou doivent jouer. Le représentant de l'Angem a, pour sa part, assuré que des sessions de formation sont organisées sur la gestion d'une micro-entreprise alors que des séminaires et expositions de vente sont organisés. Ces conférences-débats, organisées en collaboration avec le cabinet «EY Algérie», répondent au mieux aux impératifs d'une économie diversifiée. En effet, le paysage bancaire et financier se redessine à la faveur de l'apport d'une gamme de produits adaptée aux besoins de développement et de croissance. Cette activité profite ainsi du prochain événement, le «Salon Expofinances 2017».

Le ministre Zemali, qualifié d'acteur «incontournable de la MF», à travers le dispositif de l'Ansej, a annoncé qu'en plus du financement dans le cadre de l'Ansej, la Cnac, l'Angem et les banques accompagnent les jeunes par le biais de crédits octroyés par ces trois dispositifs. Il dira que le projet de loi de finances 2018 réaffirme le soutien des jeunes pour la création des microentreprises. Concernant le taux de remboursement des crédits, le ministre le situe à 70%, soit 20% de plus par rapport à l'année dernière. Quant au volet concernant la suppression de certains produits à l'importation, le ministre croit à une accélération de la réduction des importations «jusqu'à atteindre une autosuffisance totale».