VOIE FERRÉE ÉLECTRIFIÉE THÉNIA-BORDJ BOU-ARRÉRIDJ Début imminent des travaux

Par Abdenour MERZOUK -

Les travaux débuteront en 2018 et génèreront plus de 4 500 emplois.

Le projet de réalisation de la double voie ferrée électrifiée Thénia-Bordj Bou-Arréridj qui a tenu en haleine tout le monde eu égard à son impact direct et indirect sur le développement de la wilaya est à sa phase finale. Selon le responsable de l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (Anesrif). «Toutes les études ont été achevées, le tracé remanié et nous sommes dans la phase de traitement des indemnisations.» La wilaya de Bouira est concernée par un tronçon de 87 kilomètres linéaires. Inscrit en 2007, ce projet de modernisation, électrification et dédoublement du rail évalué à 1,7 million d'euros, a connu des retards pour de multiples raisons. Il s'inscrit dans le prolongement des autres projets, notamment celui qui relie Boumerdès à Tizi Ouzou et Thénia à Bordj Bou Arréridj. Parmi les empêchements, le tracé initial qui avait été rejeté en raison des dégâts qu'il allait faire subir aux divers plateaux agricoles de la région et de la wilaya. Depuis le mois de novembre dernier et selon le maître d'ouvrage, l'Anesrif, la nouvelle étude a fait en sorte pour que le déplacement du tracé permette de préserver les terres agricoles, les infrastructures ainsi que l'environnement. L'autre entrave au lancement concernait le coût. Le consortium co-chinois avait exigé une réévaluation qui dans un premier temps aurait été rejetée par les pouvoirs publics surtout que les caisses de l'Etat se sont sensiblement rétrécies. Le ministère des Transports et le groupement Ccecc-Ozgun, ont finalement trouvé un terrain d'entente. Les troisièmes réserves levées sont d'ordre technique. Ainsi, au niveau de Lakhdaria, il a été constaté des contraintes au niveau des PK145-300: le viaduc d'Aomar, long de 2km, les glissements de terrain dans la partie comprise entre les PK123-700 et les PK124-400, l'usine d'AEP à côté du PK127, la pénétrante de Tizi Ouzou, les bâtiments de la gare de Kadiria qui devra servir d'assiette pour recevoir les PCVE3, le téléport de Lakhdaria aux abords des PK142. Revenant sur l'impact direct de ce projet structurant le directeur de l'emploi, Metnani Nacer, lors d'une conférence évaluation de son secteur avait annoncé que ce projet dont les travaux débuteront en 2018, génèrera plus de 4 500 emplois.