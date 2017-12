IL SERA LIVRÉ AU 1ER SEMÈSTRE 2018 Un tunnel ferroviaire vers l'aéroport d'Alger

Par Hasna YACOUB -

les usagers de la rocade sud sont appelés à «respecter la signalisation routière» qui sera mise en place.

Le chantier de la ligne ferroviaire reliant l'aéroport Houari Boumediene à la gare de Bab Ezzouar, à l'est d'Alger, avance bien. Les travaux de ce projet qui devrait être livré durant le 1er semestre 2018, vont prochainement être lancés avec le creusement d'un tunnel ferroviaire sous la rocade autoroutière Sud reliant Dar El Beïda à Ben Aknoun, au niveau de la bretelle de l'aéroport d'Alger. A cet effet, le ministère avise les usagers de la route que ces travaux de creusement d'un tunnel ferroviaire de 1,4 km nécessiteront une «restriction momentanée» de la circulation automobile sur cet axe. Afin de minimiser d'éventuels désagréments qui seront engendrés par ces travaux sur la circulation automobile, les usagers de cette rocade sont appelés à «respecter la signalisation routière» qui sera mise en place selon les phases de déroulement des travaux, précise la même source. Pour sa part, l'Agence nationale d'étude et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (Anesrif) explique que cette nouvelle liaison ferroviaire dotera bientôt l'aéroport d'Alger d'une nouvelle offre de transport alliant confort et sécurité au service de l'intérêt général. Pour rappel, ce projet s'inscrit dans le cadre de la réalisation du nouvel aéroport international Houari Boumediene d'Alger qui sera relié non seulement à la voie ferrée, permettant le transport des voyageurs par train, mais aussi au métro d'Alger. A noter enfin que la réception de l'extension du métro d'Alger de la station d'El Harrach-Centre vers l'aéroport international d'Alger était initialement prévue, au plus tard, pour la fin de 2019 ou le début de 2020. Mais selon les responsables, la livraison de cette extension, s'étalant sur 9,5 km et comprenant neuf stations, aura lieu finalement en 2021 en raison de difficultés rencontrées sur le terrain.