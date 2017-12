UNE ANNÉE SANS REPOS POUR L'ARMÉE 156 terroristes neutralisés en 2017

Par Ikram GHIOUA -

A ce bilan s'ajoutent des quantités d'explosifs, d'armes et de munitions saisis.

L'année aura été très mouvementée pour l'Armée nationale populaire. Présente sur tous les fronts, l'ANP a une fois de plus marqué les 12 mois passés, prouvant au monde entier son efficacité et sa compétence incontestable. Avec un grand mérite, elle a su grâce à son expérience, son professionnalisme et son dévouement garder la stabilité du pays, tout en préservant ses frontières. Jalouse de la souveraineté de son territoire, l'ANP affronte tous les risques et dangers, afin de garder l'Algérie loin des conflits qui l'assiègent. Son bilan est impressionnant durant 2017. Usant de renseignements vérifiés et recoupés, elle a neutralisé plus de 156 terroristes dont 124 ont été abattus dans différentes opérations de ratissage, 55 arrêtés, alors que 20 se sont rendus grâce aux efforts de l'ANP. Toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste, l'ANP a démantelé plusieurs réseaux de soutien, en arrêtant pas moins de 178 éléments. Lors de ses opérations militaires aux fins fonds des maquis, l'Armée nationale populaire a détruit plus de 377 abris pour terroristes dont quatre à Médéa et un autre à Aïn Kachra il y a deux jours. Dans ce même contexte, l'ANP a réussi à avorter plusieurs tentatives d'infiltration de criminels et a saisi d'importantes quantités d'armes et de munitions, dont des SPG-9, des Seminov, des Ak47 et des fusils de chasse. Le dernier communiqué de l'ANP transmis à notre rédaction d'ailleurs, fait état et lors d'une patrouille menée près de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar au niveau de la 6e Région militaire d'un détachement de l'Armée nationale populaire qui a découvert, le 21 décembre dernier 18 roquettes pour lance-roquettes de type RPG-7, 18 charges propulsives et 1,5 kilogramme de dynamite. Ces résultats, à ne pas en douter, réitèrent l'engagement et la détermination des unités de l'Armée nationale populaire à veiller sur la sécurisation de nos frontières et à contrecarrer toute tentative, visant l'intégrité et la sécurité du territoire national. D'ailleurs, en ce qui concerne les explosifs, l'ANP a, durant cette année, établi un important bilan. Des détachements de l'Armée nationale populaire ont découvert, à Boumerdès et Batna, 80 kilogrammes de substances explosives, un obus pour mortier et une mine de confection artisanale. Cette importante prise de produits explosifs s'ajoute aux 27 quintaux de produits chimiques destinés à la fabrication des explosifs, 56 bombes de fabrication artisanale dans d'autres régions, comme à Médéa où l'ANP avait découvert 34 mines, des substances explosives et des moyens de détonation, des munitions, ainsi que 12 téléphones portables prêts à exploser. En novembre 2016, les forces de la Gendarmerie nationale, agissant sur la base de renseignement, avaient également saisi 25 quintaux et 56 kilogrammes de produits chimiques pour la fabrication des explosifs, ainsi que huit bonbonnes de gaz butane à Batna. En mars dernier, de l'année en cours, l'ANP avait découvert une quantité d'acide nitrique, un produit destiné à la fabrication d'explosifs, près de la commune d'Azazga dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il s'agit de 150 litres. Ces produits, peuvent être considérés comme des «armes chimiques» dans la mesure où ils servent à la fabrication de bombes. L'emploi de l'arme chimique par les terroristes a causé un massacre en Syrie, nos sources préviennent, même si cette menace est peu probable en Algérie, sur les dangers qu'encourt le pays avec le retour des éléments de Daesh en Libye. Il n'est pas impossible, cependant, que les irréductibles en Algérie veulent copier la méthode de Daesh. Un cas similaire avait déjà été signalé au Maroc. Pour l'ONU, l'Algérie reste un partenaire clé dans la lutte antiterroriste, alors que dans un rapport du Département d'Etat américain, l'Algérie est un rempart.