POUR CONTRER LE JEU DE LA «BALEINE BLEUE» Les 8 solutions de la ministre

Par Massiva ZEHRAOUI -

Le ministère de l'Education nationale prévoit de lancer une campagne dès le mois de janvier prochain pour sensibiliser contre les dangers de la mauvaise utilisation d'Internet.

Le ministère de l'Education nationale décide de remédier aux conséquences fatales du jeu de la «Baleine bleue».

Pour ce faire, la responsable de ce département, Nouria Benghabrit a annoncé que huit techniques allaient être utilisées afin d'empêcher d'en arriver au suicide. Elle en a profité au passage pour avertir contre la face cachée des nouvelles technologies et des risques qu'encourent les enfants et les adolescents en les utilisant à mauvais escient.

Le phénomène du suicide des suites de ce jeu macabre qui a incité des enfants à l'aube de leurs vies et des adolescents à se donner la mort. Ce qui démontre bien l'ampleur des dégâts. Face à cela le département de l'éducation estime que la sensibilisation est ainsi de mise.

A ce titre, il prévoit de lancer une très large campagne de sensibilisation afin d'aider les plus jeunes à prendre conscience des réels dangers que constituent les TIC quand on ne les utilise pas dans le bon sens. Celle-ci débutera à partir du deuxième trimestre de l'année en cours et se poursuivra jusqu'à la fin de l'année. En premier lieu, il sera question de donner un cours mettant en évidence les risques de l'Internet.

Des conseils seront également dispensés. Cela permettra de donner une image claire aux élèves sur les dangers de la mauvaise utilisation de l'Internet.

Aussi, tout au long de l'année, il sera attendu des enseignants de tous paliers confondus de faire régulièrement des cours de rappel pour que le message s'imprègne bien chez les élèves. D'après le même ministère, cette campagne est une contribution de l'école afin d'éveiller la conscience des enfants et des adolescents leur permettant par la suite d'user d'Internet de façon beaucoup plus responsable. Car lorsque l'utilisation des nouvelles technologies ne se fait pas pour les bons motifs, ça risque d'empêcher une évolution normale des plus jeunes, et ce, sur tous les plans, pouvant même les empêcher de s'intégrer de manière normale à la société.