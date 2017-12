COMMERÇANTS DOMICILIÉS À LA BDL 4 500 terminaux e-paiement installés

Par Wahib AïT OUAKLI -

Ce nouveau moyen de paiement répond aux standards internationaux et se veut un outil d'aide à l'inclusion financière.

Le e-payement est en marche. Pas moins de 4 500 terminaux de paiement électronique (TPE) ont été installés en 2017 à travers le pays chez les commerçants domiciliés à la Banque de développement local (BDL), a annoncé, hier, à Oran la directrice du développement du paiement électronique de cette banque publique.

Nawel Taleb a indiqué, lors d'une journée de sensibilisation sur le e-paiement, organisée en partenariat avec la Chambre de commerce et de l'industrie de l'Oranie (Ccio), que ces 4 500 TPE, reliés à la société d'automatisation des transactions interbancaires et de monétique (Satim), ont été remis gratuitement aux commerçants ayant ouvert, cette année, un compte commercial à la BDL.

Ce nouveau moyen de paiement répond aux standards internationaux et se veut un outil d'aide à l'inclusion financière ainsi que la lutte contre l'informel, a-t-elle précisé, assurant que ce nombre est appelé à augmenter crescendo dans les prochains mois compte tenu de l'offensive commerciale déployée par cette banque pour convaincre davantage les commerçants à se doter de ce nouveau système électronique, fiable et hautement sécurisé et les accompagner dans l'utilisation sur son réseau. Pour sa part, le vice-président de la Ccio, Samir Brixi a déploré le manque d'engouement pour l'utilisation de ce mode de paiement, tout en soulignant la nécessité de généraliser ce système (e-paiement, e-banking), car garant de la transparence dans les transactions commerciales, a-t-il indiqué.Plusieurs thèmes ont été abordés lors des débats et portant, entre autres, sur le paiement de proximité sur Internet avec l'usage de la carte interbancaire classique pour le paiement de certaines factures, le système de télécompensation, la loi sur le cadre juridique et réglementaire sur le e-commerce et autres avantages que procure ce système de paiement.

Cette journée de sensibilisation sur le-paiement qui a vu la participation d'experts, de commerçants, d'opérateurs économiques, de représentants commerciaux d'entreprises a été marquée par la signature à titre symbolique de deux conventions avec une entreprise algéro-espagnole de céramique et un commerçant.