CONSTANTINE Plus de 200 dossiers d'aide à l'habitat rural validés

Au total 234 dossiers de demande d'aide pour l'autoconstruction dans le cadre de l'habitat rural dans la commune de Aïn Abid (Constantine) ont été approuvés, selon le président de l'Assemblée populaire communale (P/APC). La commission de wilaya chargée de l'habitat rural a approuvé, conformément à la loi en vigueur, les dossiers de propriétaires d'assiettes foncières ou de vieux bâti pouvant abriter une construction verticale, a déclaré Redouane Abdelali. Les propriétaires de ces dossiers admis doivent se rapprocher «dans les brefs délais», des services techniques de la commune de Aïn Abid pour fournir un complément de dossier en vue de l'acquisition d'une aide financière de la Caisse nationale du logement (CNL) estimée à 700 000 DA, a-t-il indiqué. Le responsable, qui a mis en exergue les efforts consentis par l'Etat pour le développement rural, a souligné l'importance d'encourager les citoyens à réaliser des logements qui conviennent à leur environnement rural en vue de renforcer leur stabilité dans ces zones et de lutter contre le fléau de l'exode. Il est à noter que le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, avait indiqué auparavant que le Plan d'action du gouvernement accorde un grand intérêt à la formule du logement rural en vue de renforcer la stabilité des citoyens dans les zones rurales et d'absorber la pression sur l'habitat public dans les villes.