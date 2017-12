MOSTAGANEM Sept projets pour moderniser le réseau routier

Les études de sept projets pour moderniser le réseau de Routes nationales et réaliser une deuxième voie d'évitement de la ville de Mostaganem ont été achevées. Selon un responsable de la direction des travaux publics, ces études d'un coût de 45,7 millions DA concernent le dédoublement de cinq Routes nationales sur une distance totale de 152 kilomètres et la réalisation de la seconde voie d'évitement de la ville de Mostaganem avec l'aménagement et la rénovation de l'axe de Ouréah au rond-point de Haï «El W'iam» et l'axe du chemin de wilaya CW 24 sur 59 km.

L'étude propose également le dédoublement de la RN 11 (62 km) avec la réalisation de cinq voies d'évitement de la ville de Sidi Lakhdar, les localités de Khadra et de Ouled Boughalem, le centre de Cheraifia à Achaacha et celui de Bahara à Ouled Boughalem, en vue de fludifier le trafic automobile, surtout vers les plages en saison estivale.

Une autre étude du projet de dédoublement de la RN 17 reliant Mostaganem à Mohammadia, dans la wilaya de Mascara sur 24 km, a été également réalisée.