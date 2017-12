ORAN Plus de 21 000 demandes d'emplois satisfaites en 2017

Pas moins de 21 812 demandeurs d'emploi ont été placés dans des administrations et entreprises économiques publiques et privées dans la wilaya d'Oran depuis le début de l'année en cours et jusqu'à novembre dernier, a indiqué la chargée de gestion à la direction régionale de l'emploi.

Ces placements concernent 20 244 demandeurs d'emploi au niveau d'entreprises publiques et privées à caractère économique, 654

autres dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (Daip) et 914 dans le cadre de contrats de travail aidé (CTA). Au cours de la même période, l'agence de l'emploi a enregistré 80 000 demandeurs d'emploi au niveau de la wilaya et plus de 28 000 offres d'emploi dans divers domaines.