UNE TECHNOLOGIE AU SERVICE DES PERSONNES HANDICAPÉES LG participe à l'inclusion sociale

LG a été l'un des principaux organisateurs du Global IT Challenge for Youth Handicap et a fourni aux personnes handicapées une plate-forme pour lancer leur carrière dans le domaine de la technologie.

L'inclusion sociale se fait aussi à travers la technologie. Les différents outils d'information et de communication (TIC) font désormais partie de notre quotidien, tant sur le plan professionnel, que personnel. C'est pourquoi l'objectif phare des innovations technologiques est de faciliter le quotidien aux personnes qui en ont accès. L'ONU célèbre chaque 3 décembre de l'année, la Journée internationale des personnes handicapées. A cette occasion, le secrétaire général de l'ONU, António Guterres a déclaré: «Engageons-nous à faire tomber les barrières physiques et culturelles, à construire des sociétés résilientes et à créer des opportunités qui nous aideront véritablement à ne pas faire de laissés-pour-compte.» L'objectif de la technologie, étant d'améliorer la qualité de vie et de briser les barrières, a conduit LG à s'engager et à veiller à ce que les avantages de ses produits soient accessibles à tous, grâce à sa technologie et ses innovations pratiques lui permettant de participer pleinement et activement dans l'inclusion sociale. LG Electronics croit fermement en l'importance de s'assurer que les personnes de toutes conditions soient capables d'accéder aux connaissances nécessaires afin de mener une vie enrichissante et épanouissante. En septembre dernier, LG a été l'un des principaux organisateurs du Global IT Challenge for Youth Handicap, et a fourni aux personnes handicapées une plate-forme pour lancer leur carrière dans le domaine de la technologie. Le protocole d'accord de LG avec l'Union des aveugles de Corée est la preuve de ses efforts pour promouvoir l'égalité et accroître l'inclusivité sociétale pour les personnes présentant une déficience visuelle. De même, le protocole d'accord avec le Centre QoLT de l'université de Séoul garantit une utilisation simplifiée de l'électronique, tout en encourageant l'amélioration de l'accessibilité du Web et en fournissant des conseils réglementaires concernant la technologie pour les personnes handicapées. LG a également pris l'initiative de répondre aux besoins matériels de la communauté des personnes handicapées, grâce à des activités de RSE telles que le don d'appareils pour des groupes de personnes handicapées aux Philippines. Pour rendre le quotidien des personnes handicapées et des personnes âgées plus facile, LG démontre encore une fois son engagement envers l'innovation et l'inclusion avec la gamme LG SIGNATURE. Ainsi, la fonction Auto Open Door du réfrigérateur équipé d'un détecteur intelligent, ouvre automatiquement la porte alors que la machine à laver LG SIGNATURE arbore des panneaux inclinés pour permettre un contrôle plus facile sans forcer les utilisateurs à se baisser. Les téléviseurs évolués de LG offrent déjà des fonctionnalités d'accessibilité de nouvelle génération, grâce à la technologie WebOS, système d'exploitation développé par LG, capable de gérer une multitude d'application et reconnue comme l'une des plateformes de télévisions intelligentes, les plus intuitives et les plus accessibles, ces téléviseurs offrent une fonction Magic Zoom qui permet d'agrandir jusqu'à 500% les sections de l'écran, parfait pour les utilisateurs ayant une déficience visuelle, ils sont en outre dotés d'une télécommande ergonomique, très simple à utiliser. LG a révolutionné le monde de l'électroménager, de l'audiovisuel et de l'automobile, en élaborant et en développant des applications et des systèmes qui facilitent l'accès par tous à ses différents appareils.

Les systèmes ADAS de LG «Systèmes avancés d'assistance au conducteur» bénéficient de plusieurs années d'innovation et de connaissances tirées du leadership de la société dans les communications mobiles.