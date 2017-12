L'AMBASSADEUR AMÉRICAIN REÇU PAR RAOUIA ET BENMERADI "L'Algérie nous intéresse"

Par Abdelkrim AMARNI -

La dette publique et la coopération douanière au menu de la rencontre.

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouïa, a reçu mardi à Alger l'ambassadeur des Etats-Unis, John Desrocher, avec qui il a discuté de la coopération bilatérale, notamment financière, entre son ministère et le Département du Trésor américain.

Les deux parties, a indiqué le ministère dans un communiqué, ont mis à profit cette rencontre pour passer en revue la coopération entre le ministère des Finances et le Département du Trésor américain. Ils ont notamment abordé l'action en cours en matière de gestion de la dette publique et celle relative à la coopération douanière pour le contrôle des flux commerciaux.

Raouïa et Desrocher, se sont ainsi félicités des résultats de cette action, ainsi que de leur poursuite possible. A cet égard, l'ambassadeur américain a affiché, la disponibilité de Washington à poursuivre et même élargir les initiatives et actions de coopération avec le ministère des Finances. Les deux parties ont également procédé à un échange de vues sur la situation économique actuelle en Algérie et les réformes entreprises, en particulier dans les domaines budgétaire, bancaire et monétaire, pour assurer les équilibres macroéconomiques et améliorer le climat des investissements. Raouïa a développé avec précision l'action du gouvernement algérien en matière de politique économique et présenté à son interlocuteur les principales mesures d'ordre législatives et réglementaires prises, ces derniers temps. Les mesures relatives à la relance de l'activité économique et la préservation du caractère social de l'économie algérienne ont été expliquées par le ministre. Pour sa part, l'ambassadeur américain Desrocher a confirmé l'importance du marché algérien et a informé de l'intérêt que porte son pays à la politique économique et financière menée par l'Algérie. L'ambassadeur reçu également par le ministre du Commerce, Mohammed Benmeradi, celui-ci a précisé que les Etats-Unis d'Amérique (USA) étaient l'un des principaux fournisseurs du marché algérien, mettant l'accent sur «la forte présence des investisseurs américains en Algérie dans différents domaines», notamment le secteur énergétique et leur participation aux projets de développement. Le ministre a appelé le partenaire américain «à contribuer à l'augmentation des exportations hors hydrocarbures», à travers l'ouverture du marché de son pays aux produits agroalimentaires algériens... Il a insisté sur l'importance de tirer profit de l'expérience américaine en matière d'exportation et la création de partenariats bilatéraux pour l'appui de la croissance économique, à la lumière de la stratégie du gouvernement en matière d'équilibres de l'économie nationale, la préservation des réserves de changes et la promotion du commerce algérien au niveau international. Les Etats-Unis veillent à l'élargissement des relations économiques avec l'Algérie et au raffermissement de la coopération et du partenariat sécuritaires, a estimé Desrocher. Il a ajouté que son pays «respectera ses engagements vis-à-vis de l'Algérie et contribuera à la relance, à l'appui et à l'accompagnement de l'investissement et du partenariat». Les deux parties ont évoqué le soutien et le renforcement de la coopération bilatérale dans le cadre des «relations excellentes» qui lient les deux pays.